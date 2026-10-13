Éliminatoires CAN 2027 : Conakry et le Caire au programme du Syli National en novembre

À quelques semaines de la prochaine fenêtre FIFA, la Fédération Guinéenne de Football a dévoilé, ce mardi, le programme du Syli National. Un match à domicile et un déplacement au Caire : la Guinée connaît désormais son calendrier pour sa double confrontation face à l’Érythrée, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2027.

Après une victoire et une défaite lors des deux premières journées, le Syli National poursuivra sa campagne qualificative face à l’Érythrée en novembre prochain.

Dans un communiqué publié ce mardi 13 octobre, la FEGUIFOOT a dévoilé le calendrier de la double confrontation entre le Syli National et l’Érythrée.

Les hommes de Paulo Duarte accueilleront les Red Sea Boys le 12 novembre prochain au stade du 28-Septembre de Conakry, à partir de 16 heures.

La manche retour est programmée le 16 novembre au Caire, en Égypte, où l’Érythrée recevra la sélection guinéenne.

Une double confrontation importante

Cette double confrontation revêt un enjeu important pour le Syli National. Serhou Guirassy et ses coéquipiers devront engranger des points pour consolider leur position dans le groupe D et poursuivre leur course à la qualification.

Avec trois points en deux rencontres, la Guinée occupe actuellement la deuxième place du groupe, derrière l’Afrique du Sud.