À l’issue de la fenêtre internationale d’octobre, la FIFA a dévoilé ce vendredi 17 octobre le nouveau classement mondial des équipes masculines de football. Grâce à une victoire et un match nul, la Guinée engrange un point supplémentaire au niveau mondial et conserve sa 16ᵉ place sur le continent africain.

Le Syli national, vainqueur du Mozambique (1-2) et tenu en échec par le Botswana (2-2) lors des dernières journées des éliminatoires du prochain Mondial, grimpe désormais au 80ᵉ rang mondial. Malgré cette légère progression, la sélection guinéenne reste solidement installée à la 16ᵉ place en Afrique.

Cette évolution positive traduit les débuts prometteurs du nouveau sélectionneur Paulo Duarte. Depuis sa nomination en août dernier, le technicien portugais affiche un bilan de quatre matchs, soldés par deux victoires et deux nuls, avec sept buts marqués pour seulement trois encaissés.

Des matchs amicaux prévus en novembre

Écartée des qualifications pour la CAN 2025 et la Coupe du monde 2026, la Guinée devrait profiter de la prochaine fenêtre internationale, prévue en novembre, pour disputer une série de matchs amicaux. Pour l’heure, aucun programme officiel n’a encore été communiqué par la Fédération guinéenne de football.