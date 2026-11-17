Publireportage – UBA Guinée a marqué sa participation à la première édition du Simandou Mining Summit 2026 par la signature de deux protocoles d’accord stratégiques, portant sur des enveloppes de financement annoncées à près de 489 milliards GNF. Organisé du 11 au 14 novembre 2026 au Radisson Blu de Conakry, cet événement international a également permis à la Banque de renforcer ses relations avec les investisseurs, les institutions et les acteurs économiques engagés dans le développement de la Guinée.

Deux accords stratégiques pour soutenir le financement de l’économie guinéenne

En marge du Simandou Mining Summit 2026, UBA Guinée a franchi une nouvelle étape dans son engagement en faveur du développement économique national.

À l’occasion du Forum National du Secteur Minier et de la Sous-Traitance (FONASEM), la Banque a procédé à la signature de deux protocoles d’accord destinés à faciliter l’accès au financement et à soutenir le développement des entreprises guinéennes.

Ces accords portent sur deux enveloppes de financement majeures :

400 milliards GNF avec le FODIP, pour accompagner le développement industriel et soutenir les petites et moyennes entreprises.

10 millions USD avec Expertise Guinée, pour favoriser les opportunités d’investissement et contribuer au développement des entreprises.

Ces deux protocoles d’accord, portant sur des enveloppes de financement d’un montant total estimé à près de 489 milliards GNF, illustrent la volonté de UBA Guinée de contribuer activement à la transformation économique du pays.

Ils traduisent également l’ambition de la Banque de renforcer l’accompagnement des entreprises locales, de soutenir l’entrepreneuriat et de contribuer à une croissance durable et inclusive.

Au-delà des montants annoncés, ces partenariats constituent une avancée dans le rapprochement entre le secteur bancaire, les dispositifs de financement et les acteurs du développement économique.

Une présence stratégique au cœur du Simandou Mining Summit 2026

La première édition du Simandou Mining Summit a réuni à Conakry des représentants institutionnels, des investisseurs, des entreprises et des professionnels du secteur minier.

À travers sa participation, UBA Guinée a réaffirmé son ambition d’être un partenaire financier de référence pour les entreprises qui contribuent à la transformation économique du pays.

Installées au stand C11, les équipes de la Banque ont accueilli de nombreuses délégations venues découvrir ses solutions bancaires et financières.

Les échanges ont notamment porté sur les besoins de financement des entreprises, les services bancaires destinés aux investisseurs, les solutions de paiement et l’accompagnement des activités commerciales.

En parallèle, les équipes ont rencontré plusieurs exposants et partenaires afin de consolider les relations existantes et d’explorer de nouvelles perspectives de collaboration.

Cette mobilisation a permis de renforcer la visibilité de UBA Guinée auprès des acteurs économiques présents à cet important rendez-vous international.

Des rencontres institutionnelles et diplomatiques de haut niveau

La participation de UBA Guinée a également été marquée par plusieurs visites officielles sur son stand.

Des échanges avec les autorités guinéennes

Lors de la dernière journée du Summit, la Banque a eu l’honneur d’accueillir M. Djiba DIAKITÉ, Ministre, Directeur de Cabinet de la Présidence de la République et Président du Comité stratégique Simandou, ainsi que le Général Amara CAMARA, Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République.

Cette visite s’est déroulée en présence de Hadjа Rahyanatou DIALLO, Présidente du Conseil d’Administration de UBA Guinée.

Les échanges ont permis de présenter les produits et services de la Banque, ainsi que sa contribution au financement des entreprises et au développement économique national.

À cette occasion, M. Djiba DIAKITÉ a partagé avec les équipes les perspectives offertes au secteur bancaire par le mégaprojet intégré Simandou, notamment dans ses composantes minières, infrastructurelles et de développement.

Ces discussions ont mis en évidence les opportunités d’accompagnement financier liées aux transformations économiques attendues autour du projet.

Une ouverture sur les partenariats internationaux

UBA Guinée a également reçu la visite de S.E.M. SUN Yong, Ambassadeur de la République populaire de Chine en Guinée.

Cette rencontre a permis de présenter les solutions bancaires de la Banque au service des entreprises, des investisseurs et des partenariats économiques.

S.E.M. SUN Yong, Ambassadeur de la République populaire de Chine en Guinée, son équipe et l’équipe de UBA Guinée.

Par ailleurs, Mme Ramatoulaye CAMARA, Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale, et M. Namory CAMARA, Directeur Général du Guinea Development Board, ont également figuré parmi les personnalités accueillies sur le stand.

Ces différentes rencontres témoignent de l’importance des échanges entre les institutions publiques, les partenaires internationaux et le secteur financier dans l’accompagnement du développement économique guinéen.

Une mobilisation soutenue par les dirigeants du Groupe UBA

Tout au long du Summit, les équipes de UBA Guinée ont bénéficié de l’accompagnement et des encouragements de leur direction.

M. Amadou Madani TALL, Directeur Général de UBA Guinée, a pris part aux activités et aux rencontres organisées sur le stand de la Banque.

Sa présence, aux côtés de Mme Sarata KONÉ THIAM, Directrice Générale Régionale de UBA Afrique Francophone, a permis de renforcer les échanges avec les personnalités officielles, les investisseurs et les partenaires économiques.

La visite de Mme KONÉ THIAM a également constitué un moment de reconnaissance pour les équipes mobilisées. Elle a salué leur engagement et leur contribution à la représentation de la Banque lors de cet événement international.

Cette mobilisation collective illustre la volonté de UBA de mettre son expertise panafricaine au service des ambitions économiques de la Guinée.

UBA Guinée, partenaire des ambitions économiques nationales

La participation de UBA Guinée au Simandou Mining Summit 2026 s’inscrit dans une démarche qui dépasse la seule présence institutionnelle.

À travers les deux protocoles d’accord signés, les rencontres organisées et les perspectives de collaboration identifiées, la Banque réaffirme son engagement à accompagner les acteurs de l’économie nationale.

Les opportunités liées au développement du secteur minier, des infrastructures et de la sous-traitance nécessitent des solutions financières adaptées. Elles appellent également une collaboration renforcée entre les institutions, les entreprises et les partenaires financiers.

Forte de son appartenance à un groupe bancaire présent dans 20 pays africains, UBA Guinée entend contribuer à cette dynamique en facilitant les échanges commerciaux, en accompagnant les investissements et en soutenant le développement des entreprises.

Avec près de 489 milliards GNF d’enveloppes de financement annoncées à travers deux accords stratégiques, UBA Guinée confirme sa volonté de transformer les opportunités économiques en partenariats concrets au service du développement national.

UBA Guinée, partenaire de ceux qui bâtissent la Guinée de demain.

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