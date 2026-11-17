Le Premier ministre Bah Oury place la protection sociale au cœur de la stratégie de développement de la Guinée. Pour le chef du gouvernement, la croissance économique et l’exploitation des ressources naturelles ne peuvent produire des effets durables sans stabilité sociale et mécanismes de solidarité en faveur des populations.

La stabilité sociale est une condition du développement économique. C’est le message défendu par le Premier ministre, Bah Oury, ce lundi 16 novembre 2026, à Conakry, à l’ouverture d’un séminaire consacré à l’extension de la couverture sociale.

Pour le chef du gouvernement, les politiques économiques ne peuvent être dissociées des mesures de protection des citoyens. La cohésion nationale et le vivre-ensemble dépendent aussi de la capacité de l’État à accompagner les populations face aux difficultés de la vie.

« Le social occupe une large place parce que c’est le social qui conditionne le vivre ensemble, la cohésion, la stabilité », a déclaré Bah Oury.

Le Premier ministre a également rappelé que l’action publique doit s’appuyer sur trois dimensions complémentaires : l’économie, le social et le politique. Leur articulation constitue, selon lui, une condition essentielle pour préserver l’équilibre du pays et inscrire son développement dans la durée.

« Vous le savez, il ne peut pas y avoir d’économie sans stabilité. Il ne peut pas y avoir également d’une politique saine qui rassemble sans pour autant que nous puissions, dans une logique cohérente et bien articulée, faire que les trois piliers reposent sur la même stèle », a-t-il insisté.

Au-delà de la cohésion nationale, Bah Oury a mis l’accent sur la nécessité de renforcer les dispositifs de protection des travailleurs et de leurs familles. Il a notamment défendu une approche de la couverture sociale capable de prévenir la précarité face aux accidents de la vie et de garantir aux travailleurs une protection après plusieurs années d’activité.

« Une vie de travail doit pouvoir conduire à une vie festive. Une épreuve ne doit pas condamner une famille à la pauvreté. La portée de nos réformes se mesurera à la protection réelle de ces exigences », a-t-il affirmé.

Cette orientation prend une importance particulière alors que la Guinée s’apprête à tirer davantage profit de son potentiel minier. Avec des projets d’envergure comme Simandou, le pays nourrit des ambitions importantes en matière d’investissements, de création d’emplois et de transformation économique.

Mais au-delà des retombées économiques attendues, la question de leur redistribution et de la protection des travailleurs reste posée. L’enjeu est notamment de faire en sorte que les richesses produites bénéficient aux populations et contribuent à améliorer leurs conditions de vie.

Pour Bah Oury, la réussite du développement guinéen ne se mesurera donc pas uniquement à la croissance ou à l’exploitation des ressources naturelles. Elle devra également se traduire par une meilleure protection sociale et des mécanismes de solidarité capables de préserver les familles de la précarité.