Après la condamnation de 22 administrateurs territoriaux à deux ans de prison ferme, assortie d’une amende de 10 millions, la procédure judiciaire liée à la lutte contre l’orpaillage illégal dans la région de Siguiri pourrait connaître un nouveau tournant.

Le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), Alphonse Charles Wright, annonce en effet l’audition prochaine de quelque 400 présidents de districts issus des différentes localités de Siguiri.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des actions engagées contre l’exploitation illégale de l’or, dont les conséquences sur l’environnement suscitent de vives préoccupations dans cette région aurifère.

« Ce n’est pas que ça. Les 400 et quelques présidents de district seront entendus dans les jours à venir à la CRIEF. C’est pour vous dire aux autres que, qu’on soit commis de l’État, lorsqu’on vous affecte à des fonctions de responsabilité, vous avez l’obligation de pouvoir faire les choses dans le respect de la réglementation en la matière. », a déclaré Alphonse Charles Wright.

Pour le procureur spécial, l’enjeu dépasse le cadre des infractions financières et administratives. Il s’agit également de préserver les écosystèmes locaux, fortement menacés par les activités d’exploitation aurifère illégale.

Alphonse Charles Wright entend ainsi adresser un avertissement aux acteurs impliqués dans ces pratiques, tout en rappelant que la protection de l’environnement relève de l’intérêt général.

« C’est un message lancé à tous les exploitants illégaux qui pensent que on peut porter atteinte à l’environnement et que cela reste impuni. Cette décision, elle n’est pas contre une personne, c’est une décision qui défend l’intérêt de la société dont nous appartenons tous. La protection de l’environnement est non négociable puisque cela va de la survie humaine.»

Sur les quelque 400 présidents de districts concernés par cette procédure, 25 ont déjà été entendus par les enquêteurs. Les auditions devraient se poursuivre dans les prochains jours.