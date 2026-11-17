La révision des textes encadrant la sécurité sociale, l’extension de la couverture aux travailleurs de l’économie informelle et la protection des employés des grands projets de Simandou constituent les trois principaux axes de la réforme engagée par le gouvernement guinéen. La ministre de l’Emploi, du travail et de la protection sociale, Ramatoulaye Camara, les a présentés lundi 16 novembre 2026 à Conakry, à l’ouverture d’un séminaire consacré à l’extension de la couverture sociale.

À la tête du département depuis le 26 octobre dernier, la ministre entend faire évoluer le système de protection sociale pour l’adapter aux réalités du marché du travail et permettre à davantage de Guinéens de bénéficier d’une couverture. Cette réforme concerne notamment les deux organismes placés sous sa tutelle technique : la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS).

Le premier chantier porte sur la révision du cadre juridique et institutionnel. Le gouvernement a engagé la modification du Code de la sécurité sociale, tout en travaillant à l’élaboration d’un Code de prévoyance sociale et d’une loi sur les organismes de prévoyance sociale. L’objectif est d’adapter les textes existants, d’ouvrir les régimes à de nouvelles catégories de travailleurs et d’améliorer la gouvernance des caisses.

Cette réforme doit également rapprocher la législation guinéenne des normes internationales et régionales. Parmi les références citées figurent la Convention N° 102 de l’Organisation internationale du travail (OIT), la Recommandation N° 202 sur les socles de protection sociale et les règles communes de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (CIPRES).

Le deuxième axe vise les travailleurs de l’économie informelle et les indépendants, notamment les agriculteurs, artisans, commerçants et transporteurs. Malgré leur poids dans l’activité économique, ces catégories restent largement exclues des mécanismes classiques de protection sociale.

Pour élargir leur accès à ces dispositifs, le ministère prévoit de mettre en place des régimes tenant compte de leurs conditions de travail et de leurs capacités financières. Il est notamment question d’assouplir les cotisations et de proposer des prestations adaptées à leurs besoins.

« Il s’agit de simplifier les modalités de cotisation, de tenir compte des revenus souvent irréguliers et de proposer des prestations qui répondent aux besoins prioritaires et dont les conditions d’accès sont claires», a expliqué Ramatoulaye Camara.

Les organisations professionnelles, les coopératives et les collectivités locales devraient jouer un rôle dans le déploiement de ces nouveaux mécanismes. Elles devront notamment faciliter les démarches d’affiliation et rapprocher les organismes de prévoyance sociale des travailleurs qui restent éloignés des circuits habituels.

Le troisième chantier concerne les travailleurs employés sur les différents sites du programme Simandou. Des dizaines de milliers de personnes sont mobilisées sur ces grands projets, où les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles nécessitent une attention particulière.

La ministre a annoncé que leur affiliation aux régimes de prévoyance sociale et le renforcement de la prévention des risques professionnels figurent parmi les priorités du département. Le gouvernement entend également veiller à la continuité des droits sociaux, notamment ceux liés à la pension, lorsque les travailleurs changent d’employeur ou de site. L’enjeu est d’éviter que ces changements ne compromettent les droits déjà acquis.

Ramatoulaye Camara a par ailleurs souligné l’importance de l’implication de tous les acteurs dans la conduite de cette réforme. Elle a insisté sur « la qualité du dialogue social et sur la confiance entre les institutions et les populations ».

L’élargissement de la protection sociale reste un défi majeur en Guinée, où une grande partie de la population active travaille dans le secteur informel. Au-delà des textes annoncés, la capacité du gouvernement à financer ces nouveaux dispositifs, à les rendre accessibles et à en assurer l’application effective sera déterminante pour mesurer la portée de la réforme.