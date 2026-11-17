À quelques semaines de l’élection présidentielle prévue le 5 décembre 2026, la Commission électorale indépendante de Gambie a publié la liste des neuf candidatures validées, dont celle du président sortant, Adama Barrow, qui brigue un 3e mandat.

Huit candidats vont donc tenter de lui ravir la présidence. Parmi eux figurent Modou Lamin Sima, de l’Alliance des citoyens progressistes, Isatou Touray, candidate indépendante, et Talib Ahmed Bensouda, qui représente le mouvement Unis pour la nation, l’intégrité, la transformation et l’égalité.

La liste comprend également Ousainu Darboe, du Parti démocratique uni, Ebrima Tabora Manneh, du Parti de l’Alliance populaire, ainsi que Lamine J. Darbo, candidat indépendant. Deux autres candidats complètent la liste : Almameh Gibba, indépendante, et Ansu Sanneh, du Parti des bâtisseurs nationaux.

La campagne électorale officielle a débuté le 16 novembre 2026. Elle prendra fin le 3 décembre, soit deux jours avant le scrutin.

Arrivé au pouvoir en 2017, après avoir remporté la présidentielle de décembre 2016 face à Yahya Jammeh, qui dirigeait le pays depuis plus de deux décennies, Adama Barrow avait été réélu en 2021. Il se présente aujourd’hui pour un nouveau mandat dans un contexte marqué par les critiques autour de la durée de son maintien au pouvoir.

Interrogé par des journalistes après le dépôt de sa candidature, le président gambien a tenu à préciser sa position sur la question des mandats présidentiels.

« J’ai toujours été très clair sur le fait que je croyais aux limites de mandat. Mais cela ne signifie pas que les limites de mandat sont le meilleur système de gouvernance », a déclaré Barrow.

En effet, la Constitution de 1997, toujours en vigueur, ne fixe aucune limite au nombre de mandats présidentiels. Une situation qui alimente les critiques, aussi bien en Gambie qu’à l’étranger.

Après sa réélection en 2021, Adama Barrow avait pourtant promis l’adoption d’une nouvelle Constitution prévoyant notamment une limitation des mandats présidentiels. Mais le projet n’a finalement jamais abouti. Le chef de l’État attribue cet échec à l’opposition, qu’il accuse d’avoir empêché son adoption.

Il affirme désormais vouloir relancer le processus constitutionnel en cas de réélection, à condition que son parti, le Parti national du peuple (NPP), obtienne suffisamment de sièges lors des prochaines élections législatives.