Sénatoriales : la DGE impose une nouvelle exigence aux candidats

Alors que le dépôt des dossiers de candidature aux élections sénatoriales du 20 décembre 2026 se poursuit, la Direction générale des élections (DGE) rappelle aux prétendants une condition supplémentaire : chaque candidat titulaire doit également fournir les pièces requises pour son suppléant.

Dans un communiqué publié le 21 octobre, l’institution précise que tout dossier de candidature doit obligatoirement être accompagné des documents du candidat suppléant pour être recevable. « Le suppléant doit fournir exactement les mêmes pièces que celles requises pour le candidat titulaire », souligne la DGE.

L’institution invite ainsi les candidats à veiller à la complétude des dossiers, aussi bien pour les titulaires que pour leurs suppléants, et à respecter strictement le délai fixé pour leur dépôt.

Pour toute information complémentaire, les prétendants sont également invités à se rapprocher des démembrements de la Direction générale des élections.

Cette précision intervient à quelques jours de la clôture du dépôt des candidatures, prévue le jeudi 29 octobre 2026.