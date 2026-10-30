UFOA-A U20 : la finale au goût revanchard entre Guinéens et Gambiens

Le Syli National U20 est à un match de couronner son parcours au tournoi UFOA-A. Mais pour décrocher le trophée, les jeunes Guinéens devront franchir un dernier obstacle : la Gambie, leur bourreau en phase de groupes. Une affiche qui prend ainsi des allures de revanche pour les hommes de Mohamed Lamine Sylla.

Les deux sélections se retrouvent ce vendredi 30 octobre 2026, au stade Mamadou-Konaté de Bamako, pour une finale qui promet de l’intensité. Lors de leur première confrontation, à l’occasion de la troisième journée de la phase de groupes, les Gambiens avaient pris le dessus sur la Guinée (2-1).

Cette fois, le contexte est différent. Forts de leur qualification pour la finale et de leur billet déjà validé pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations U20, les juniors guinéens abordent ce rendez-vous avec une ambition supplémentaire : terminer la compétition sur la plus haute marche du podium.

Une défaite à effacer, un trophée à conquérir

En conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur guinéen Mohamed Lamine Sylla a relativisé la précédente défaite face aux Young Scorpions. Pour le technicien, une finale reste une rencontre à part, avec ses propres exigences et sa propre histoire.

« Les matchs se jouent, mais ne se ressemblent pas. Nous avons perdu notre troisième match de poule contre la Gambie, mais cette finale est différente. Nous allons la jouer pour gagner », a-t-il déclaré.

Le sélectionneur ne cache donc pas les ambitions de son équipe. Après avoir atteint le premier objectif, celui de la qualification pour la finale et la CAN U20, le Syli junior veut désormais aller au bout de son aventure à Bamako.

Le Syli junior veut finir en beauté

À l’image de son sélectionneur, le capitaine Ibrahima Tawel N’Diaye affiche la même ambition. Le jeune international guinéen affiche clairement la volonté de ne pas se contenter du parcours déjà réalisé:

« Nous ne sommes pas venus simplement pour jouer cette finale, mais pour la gagner. Après la qualification en finale et pour la prochaine CAN, notre nouvel objectif est de rentrer au pays avec le trophée. Nous ne voulons pas revenir les mains vides », a-t-il affirmé.

Le rendez-vous est donc pris. Ce vendredi à 19h GMT, la Guinée et la Gambie se disputent le titre de champion de la zone UFOA-A U20. Pour le Syli junior, l’occasion est double : effacer le souvenir de la défaite en phase de groupes et offrir un trophée au football guinéen.