Ministère de la Défense : voici la liste des 34 militaires radiés pour désertion

Trente-quatre militaires guinéens ont été radiés des effectifs des Forces armées pour désertion. La décision figure dans un arrêté du ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, Ibrahima Kalil Condé, lu sur les antennes de la RTG, ce jeudi 29 octobre 2026.
Les militaires concernés sont issus de l’Armée de terre, de l’Armée de mer et de la Gendarmerie nationale. Selon la répartition figurant dans l’arrêté, douze appartiennent à l’Armée de terre, quatre à l’Armée de mer et dix-huit à la Gendarmerie nationale.
État-major de l’Armée de terre
1. Matricule 40855G : Adjudant Mory Kaba, Compagnie d’infanterie de Pamelap.
2. Matricule 27469G : Adjudant Sékouba Keira, Compagnie d’infanterie de Kandia Farah.
3. Matricule 33716G : Sergent-chef Sékou Ahmed Tidiane Moine, Compagnie d’infanterie de Coyah.
4. Matricule 51990G : Caporal-chef Lancinet Camara, Compagnie d’infanterie de Linsan.
5. Matricule 61228G : Caporal Fanta Niamey, Compagnie d’infanterie de Linsan.
6. Matricule 60430G : Caporal Jacques Enogo Koivogui, Bataillon d’infanterie de Forécariah.
7. Matricule 67165G : Caporal Abdoul Karim Traoré, PC Kindia.
8. Matricule 56877G : Caporal Moussa Camara, Bataillon d’infanterie de Mali.
9. Matricule 56853G : Caporal Mamady Traoré, PC Kankan.
10. Matricule 58976G : Caporal Fodé Soumah, Compagnie d’infanterie de Dabola.
11. Matricule 64635G : Soldat de 2e classe Mamadou Saliou Faro, PC Kankan.
12. Matricule 71084G : Soldat de 2e classe Abdoulaye Konaté, Compagnie d’infanterie de Niagassola.
État-major de l’Armée de mer
1. Matricule 37278G : Adjudant-chef Amadou Doumbouya, ROME Sud Forécariah.
2. Matricule 37754G : Adjudant Mohamed Cherif Camara, ROME Sud Forécariah.
3. Matricule 60244G : Caporal Billy Béavogui, EMAM.
4. Matricule 60556G : Caporal Mamadou Kemo Diallo, EMAM.
Gendarmerie nationale
État-major de commandement de la Gendarmerie nationale et de la Direction de la Justice militaire comprend les dix-huit militaires suivants :
1. Matricule 28956G : Adjudant-chef Abdoulaye Fofana, Région spéciale de la Gendarmerie de la ville de Conakry.
2. Matricule 29857G : Adjudant-chef Alpha Kourouma, Région spéciale de la Gendarmerie de la ville de Conakry.
3. Matricule 32146G : Adjudant-chef Laye Touré, Région spéciale de la Gendarmerie de la ville de Conakry.
4. Matricule 41235G : Adjudant-chef David Billivogui, Région spéciale de la Gendarmerie de la ville de Conakry.
5. Matricule 43436G : Adjudant-chef Alpha Tidiane Camara, Région spéciale de la Gendarmerie de la ville de Conakry.
6. Matricule 43452G : Adjudant-chef Mohamed Kalia Jawara, 1er Escadron de Gendarmerie mobile de Guéckédou.
7. Matricule 41187G : Adjudant Mohamed Lamine Camara, Région spéciale de la Gendarmerie de la ville de Conakry.
8. Matricule 41383G : Adjudant Sékou Mansaré, Compagnie de Gendarmerie territoriale de Gaoual.
9. Matricule 42607G : Adjudant Mamadou Oury Sow, Région spéciale de la Gendarmerie de la ville de Conakry.
10. Matricule 43219G : Adjudant Mohamed Lamine Kaba, ESS SMB.
11. Matricule 46084G : Adjudant Abdoulaye Bangoura, Escadron de Gendarmerie mobile de Guéckédou.
12. Matricule 46356G : Maréchal des logis-chef Ibrahima Sory Condé, Compagnie de Gendarmerie territoriale de Tougué.
13. Matricule 52144G : Maréchal des logis-chef Abou Inter Keita, Escadron de Gendarmerie mobile de Ténéné.
14. Matricule 52215G : Maréchal des logis-chef Amadou Keïta, Escadron de Gendarmerie mobile de Beyla.
15. Matricule 52820G : Maréchal des logis Omar Camara, Compagnie de Gendarmerie territoriale de Siguiri.
16. Matricule 64570G : Élève-gendarme Fodé Marwan Camara, CG MF.
17. Matricule 64719G : Élève-gendarme Karamoko Kanté, ES SPM Moribaya.
18. Matricule 70168G : Élève-gendarme Karinka Condé, Compagnie de Gendarmerie territoriale de Labé.
Par ailleurs, l’article 2 de l’arrêté charge le chef d’État-major général des Armées, le haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, l’inspecteur général des Forces armées, le directeur général des Ressources humaines, le directeur général de l’Intendance militaire ainsi que le directeur général des Services de santé des Armées de veiller, chacun en ce qui le concerne, à l’application de cette décision.