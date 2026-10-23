Tournoi UFOA-A U20 : Battu par la Gambie, le Syli junior termine deuxième de son groupe

Après deux victoires consécutives, la Guinée enregistre son premier revers au tournoi UFOA-A des moins de 20 ans. Le Syli junior s’est incliné (2-1) face à la Gambie, ce mercredi à Bamako, lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes. Malgré cette défaite, les Guinéens terminent à la deuxième place du groupe A et se qualifient pour les demi-finales.

Le Syli junior a connu un coup d’arrêt dans le tournoi UFOA-A qualificatif pour la prochaine CAN U20. Au stade Ouezzin Coulibaly de Bamako, les hommes de Mohamed Lamine Sylla ont perdu (2-1) face à la Gambie.

Francis Gomez et Agibou Dibba ont inscrit les deux buts des Scorpions. Malgré plusieurs tentatives et une réalisation de Mohamed Camara, les Guinéens n’ont pas réussi à refaire leur retard.

Grâce à ce succès, la Gambie termine en tête du groupe A avec sept points. La Guinée occupe la deuxième place avec six points et valide également son billet pour le dernier carré.

Cap sur les demi-finales : un possible choc face au Sénégal

La compétition entre désormais dans sa phase décisive avec les demi-finales. Deuxième de son groupe, la Guinée pourrait retrouver le Sénégal, actuellement en tête du groupe B.

Les Sénégalais doivent encore disputer leur dernier match ce jeudi face à la Sierra Leone. Un résultat favorable leur permettrait de conserver la première place et d’affronter ainsi le Syli junior dans le dernier carré.

Une éventuelle confrontation entre la Guinée et le Sénégal promettrait une affiche particulièrement suivie, compte tenu de la rivalité sportive entre les deux nations.

Les demi-finales sont programmées dimanche prochain. À la clé, une place en finale et un objectif majeur : décrocher la qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U20, prévue en 2027 au Ghana.