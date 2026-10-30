Coupe d’Afrique des Nations : la CAF officialise le retour de la compétition tous les deux ans

La Coupe d’Afrique des Nations se disputera de nouveau tous les deux ans. La Confédération africaine de football (CAF) a officiellement décidé de revenir sur sa précédente réforme qui prévoyait l’organisation de sa compétition phare tous les quatre ans à partir de 2028.

C’est désormais officiel. À travers un communiqué publié ce jeudi 29 octobre, la Conférence Africaine de Football annonce officiellement que la prestigieuse compétition du continent garde son cycle biennal.

Le Comité exécutif valide le retour au format biennal

Réuni ce jeudi 29 octobre 2026, le Comité exécutif de l’instance dirigeante du football africain a unanimement approuvé le retour au format biennal. Une décision annoncée dans un communiqué officiel publié sur le site de la CAF.

Cette volte-face intervient après plusieurs semaines de discussions autour de l’avenir de la compétition. Le 9 octobre dernier, lors de la Conférence stratégique de la CAF au Cap-Vert, son président Patrice Motsepe avait annoncé une réévaluation de la décision initiale.

La Ligue des nations africaine au cœur des discussions

L’instance estimait notamment que la nouvelle Ligue des nations africaine, envisagée pour remplacer la CAN dans le calendrier biennal, aurait besoin de plusieurs années avant de générer les ressources financières nécessaires au développement du football africain.

« La décision du Comité exécutif de la CAF de maintenir la CAN tous les deux ans repose sur la volonté de faire progresser, de protéger et de promouvoir les intérêts du football africain », a expliqué Patrice Motsepe.

Un nouveau calendrier dévoilé

Selon le nouveau calendrier dévoilé par la CAF, la prochaine édition aura bien lieu en 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Elle sera suivie de celles de 2028, 2031 et 2033. L’absence d’une édition en 2030 s’explique par la tenue de la Coupe du monde de la FIFA.

Pour rappel, le projet d’organiser la CAN tous les quatre ans avait été annoncé en décembre 2025, à la veille du coup d’envoi de la CAN 2025 au Maroc. À l’époque, la CAF avait justifié ce changement par sa volonté de réorganiser le calendrier du football africain et de mieux l’adapter aux exigences du football international.