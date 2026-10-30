Tournoi UFOA-A U20 : le syli junior sacré champion

Le Syli national junior tient son trophée. La Guinée a remporté le tournoi UFOA-A U20 en s’imposant face à la Gambie (1-0) en finale. Une victoire précieuse qui permet aux hommes de Mohamed Lamine Sylla de couronner leur parcours à Bamako par un sacre.

Après avoir validé leur qualification pour la finale et leur billet pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U20, les juniors guinéens avaient un dernier objectif : décrocher le titre. Face aux Young Scorpions, ils ont répondu présents en s’imposant sur la plus petite des marges grâce à une réalisation de Aboubacar Keita, en première mi-temps.

Un sacre aux allures de revanche

Cette finale avait également une saveur particulière pour les Guinéens. Battu par la Gambie (1-2) lors de la phase de groupes, le Syli junior a réussi à prendre sa revanche au moment le plus important de la compétition. Cette fois, les hommes de Mohamed Lamine Sylla ont eu le dernier mot et s’offrent le trophée de la zone UFOA-A.

Une génération qui confirme ses ambitions

Ce sacre vient récompenser le parcours de la sélection guinéenne dans cette compétition sous-régionale. Déjà assurée de participer à la prochaine CAN U20, la Guinée quitte Bamako avec une double satisfaction : une qualification continentale et un titre de champion de la zone UFOA-A.

Une belle récompense pour cette génération du Syli junior, qui peut désormais savourer son succès avant de se tourner vers les prochaines échéances.