Guinée : les produits sans autorisation préalable seront saisis à partir du 1er janvier 2027

Le ministère de l’Industrie et du Commerce accorde aux opérateurs économiques un moratoire exceptionnel jusqu’au 31 décembre 2026 pour régulariser la situation de leurs produits. À compter du 1er janvier 2027, les marchandises commercialisées sans autorisation préalable seront saisies et des mesures administratives seront engagées contre les opérateurs concernés.

Dans un communiqué publié le 30 octobre 2026, le ministère de l’Industrie et du Commerce rappelle aux opérateurs économiques l’obligation de se conformer à la réglementation commerciale en vigueur avant toute mise sur le marché guinéen de produits, qu’ils soient alimentaires ou non alimentaires.

Selon le département, aucun produit ne peut être importé ou commercialisé sans l’autorisation préalable correspondant à son origine. Ainsi, les produits fabriqués localement doivent être munis d’un Certificat de mise sur le marché (CMM), tandis que les produits importés sont soumis à l’obtention d’une Autorisation d’importation (AI).

Pour permettre aux opérateurs économiques de se mettre en conformité avec ces exigences, le ministère a instauré un moratoire exceptionnel qui court jusqu’au 31 décembre 2026 inclus.

Toutefois, cette période de régularisation ne dispense pas les acteurs économiques du respect des autres obligations légales et réglementaires applicables à leurs activités.

Le ministère prévient qu’à partir du 1er janvier 2027, tout produit non autorisé constaté sur le marché fera l’objet d’une saisie. Des mesures administratives seront également engagées contre les opérateurs concernés, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Pour obtenir des informations sur les procédures, les conditions de délivrance et les pièces à fournir, les opérateurs sont invités à se rapprocher de la Direction nationale du commerce intérieur et de la concurrence (DNCIC). Ils peuvent également, selon le communiqué, contacter le numéro vert 142, accessible du lundi au vendredi, de 8 heures à 18 heures.

De son côté, la Chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat de Guinée (CCIAG) est chargée de renforcer les actions d’information et de sensibilisation auprès des opérateurs économiques afin de favoriser l’application effective de ces dispositions.

À travers cette mesure, les autorités entendent renforcer la protection des consommateurs et promouvoir une concurrence saine sur le marché guinéen.

Housainatou BAH