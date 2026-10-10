Football : la CAF envisage le maintien de la CAN tous les deux ans

Quelques mois après l’annonce du passage de la Coupe d’Afrique des Nations à un cycle de quatre ans, la Confédération africaine de football (CAF) pourrait revoir sa position. Lors de la conférence stratégique de l’instance au Cap-Vert, Patrice Motsepe, a indiqué que le retour à une périodicité biennale était à l’étude.

Salué par certains et décrié par d’autres, le projet d’organiser la CAN tous les quatre ans à partir de 2028 pourrait ainsi être remis en question.

En décembre 2025, à la veille du coup d’envoi de la CAN au Maroc, le président de la CAF avait annoncé cette réforme du calendrier, qui devait entrer en vigueur après l’édition 2028.

La CAN tous les deux ans, le dossier revient sur la table

La conférence stratégique de la CAF, organisée au Cap-Vert, pourrait marquer une nouvelle étape dans les discussions sur le calendrier de la principale compétition continentale.

Patrice Motsepe a indiqué que l’instance envisageait de revenir à l’ancien format, avec une CAN organisée tous les deux ans. Cette possibilité intervient dans un contexte de débats sur les conséquences sportives et économiques du passage à un cycle quadriennal.

Le quotidien britannique The Guardian avait notamment révélé en août dernier que le changement de périodicité avait des conséquences sur les négociations commerciales de la CAF, une partie des revenus de l’instance étant liée à l’organisation de ses compétitions.

Le Comité exécutif de la CAF devra désormais examiner cette question avant qu’une éventuelle modification du calendrier ne soit officiellement adoptée.

À ce stade, aucun retour définitif au cycle biennal n’a été annoncé.

Quel calendrier pour les prochaines éditions ?

Pour rappel, la prochaine Coupe d’Afrique des Nations est programmée en 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Selon le calendrier annoncé en décembre 2025, une autre édition devait se tenir en 2028, avant le passage à une organisation tous les quatre ans.

Un éventuel retour à une périodicité biennale obligerait donc la CAF à revoir sa programmation des prochaines éditions, notamment après 2027.

L’instance devra désormais préciser ses intentions et les modalités d’une éventuelle réforme. En attendant une décision officielle, l’avenir du calendrier de la Coupe d’Afrique des Nations reste en discussion.