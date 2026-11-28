Kodda Sall est libre. L’influenceur mauritanien a été libéré ce samedi 28 novembre 2026, après plusieurs heures de détention. Son arrestation avait provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, où les appels à sa libération se sont rapidement multipliés, jusqu’à prendre une dimension internationale.

Tout est parti d’une vidéo publiée à la veille de la fête nationale. Dans cette séquence, Kodda Sall questionnait le caractère festif du 28 novembre pour les familles qui gardent encore les blessures des événements de 1990. Des propos qui lui ont valu d’être interpellé.

Sa libération a été annoncée par le député Khally Mamadou Diallo. Dans sa déclaration, ce dernier a également donné des nouvelles d’autres personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire.

« C’est vrai. Kodda est libre. On attend sa déclaration dans les prochaines minutes. Trois activistes arrêtés dans la capitale le sont aussi. Pour le moment, ce sont les deux personnes arrêtées en région qui sont encore retenues. Le combat ne doit pas être laissé sous silence », a-t-il confié à Africaguinée.

Après sa libération, Kodda Sall s’est exprimé sur sa page Facebook. Il a tenu à expliquer sa démarche, notamment pour écarter toute idée d’un message visant à opposer les communautés. Selon lui, sa vidéo était avant tout un appel à la paix et à la cohésion entre les Mauritaniens.

« Elle n’a jamais été faite dans l’intention de diviser ou d’opposer des races. Au contraire, c’est un message pour la paix pour tout le peuple mauritanien », a-t-il expliqué.

L’influenceur a également présenté ses excuses à ceux qui auraient pu comprendre ses propos autrement que ce qu’il souhaitait exprimer. « Je m’excuse pour les gens qui l’ont mal interprétée », a-t-il écrit.

La libération de Kodda Sall met ainsi un terme à plusieurs jours de détention, mais elle ne fait pas disparaître les interrogations soulevées par cette affaire. En Mauritanie, la mémoire des événements de 1990 reste une question sensible, particulièrement à l’approche de la fête nationale.

Derrière cette interpellation et la mobilisation qu’elle a provoquée, c’est finalement un débat toujours présent dans la société mauritanienne qui refait surface celui de la place des blessures du passé dans le récit de l’unité nationale. Pour certaines familles, le 28 novembre reste une date chargée de douleur, malgré les célébrations officielles.

En novembre 1990, 28 militaires négro-mauritaniens avaient été exécutés les 27 et 28 novembre au camp d’Inal, sous le régime de Maaouiya Ould Sid’Ahmed Taya.