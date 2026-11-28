Initialement prévues en décembre 2026, les élections présidentielle et législatives en Guinée-Bissau sont désormais reportées à novembre 2028. Une décision qui suscite l’inquiétude de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), laquelle dénonce une démarche unilatérale des autorités militaires.

Dans un communiqué, l’organisation sous-régionale fait part de sa « profonde préoccupation » après la décision des autorités de transition de prolonger la période de transition jusqu’au 26 novembre 2028, sans concertation préalable.

La Cedeao rappelle, dans le même temps, sa « position constante en faveur d’une transition de courte durée, limitée dans le temps, et inclusive », devant aboutir au rétablissement de l’ordre constitutionnel.

L’organisation dit toutefois avoir pris note des arguments avancés par les autorités militaires pour justifier ce nouveau calendrier. Celles-ci évoquent notamment « l’insuffisance des ressources techniques, matérielles et financières, la nécessité de préserver la crédibilité du processus électoral et la confiance du public, la prise en compte des préparatifs des premières élections municipales du pays, ainsi que l’insuffisance de l’état général de préparation du processus électoral sur les plans organisationnel et politique ».

Face à ces difficultés, la Cedeao se dit prête à accompagner les autorités de transition et les différentes parties prenantes afin de trouver des solutions aux obstacles soulevés.

« À cet effet, elle appelle les autorités à reconsidérer cette prolongation et à s’engager de manière constructive avec la République du Sénégal, désignée comme médiateur par la CEDEAO, en vue d’une feuille de route convenue, inclusive et réaliste pour le rétablissement rapide de l’ordre constitutionnel », précise le communiqué.

Pour rappel, la Guinée-Bissau est dirigée par les militaires depuis le 26 novembre 2025. Ce jour-là, le général Horta Ntam a pris le pouvoir à la suite du renversement du président Umaro Sissoco Embalo, alors que le processus électoral était suspendu.