A cause notamment des discordances entre membres statutaires – commissions électorales – CONOR, le congrès électif de la Fédération Guinéenne de Football (Feguifoot) a échoué. En mission de travail à Conakry, le représentant des associations membres de la FIFA pour l’Afrique a animé un point de presse dont voici l’essentiel.

Gelson Fernandes, Directeur des Associations membres de la FIFA pour l’Afrique était en séjour en Guinée hier. Initialement prévue pour clôturer la mise en place des futurs membres du nouveau bureau exécutif qui devait arriver à l’issue du congrès électif, sa visite fut finalement d’autre nature. Il a pris contact avec les acteurs concernés par le processus électoral et le gouvernement avant d’animer un point de presse au Centre Technique Souleymane Cherif de Nongo, dans lequel il a exprimé toute sa frustration quant à la situation actuelle en Guinée, que son institution déplore fortement.

Les mots forts de Fernandes

« On ne peut arriver dans une situation pareille à l’orée d’une coupe d’Afrique. Si mes dirigeants (membres de la FIFA) demandent ce qui se passe en Guinée, qu’est-ce que je vais leur dire. Est-ce qu’on est cohérent dans ce qu’on fait ? La 1ère division, 2ème division, championnat national, championnat national de jeunes, qui finance ça, qui administre ça. Il n’y a pas de comité exécutif élu, il n’y aura pas de CONOR, il n’y a pas de leadership, pas de football. Est-ce qu’on souhaite réellement ça ? Moi je ne souhaite pas ça pour un tel grand pays de football. La Guinée est maitre de son destin, elle choisit ce qu’elle veut faire, les membres choisissent ce qu’ils veulent faire. Nous on va donner notre position dans les prochains jours… »

« Les statuts sont modernes et conformes aux aspirations de la FIFA et de la CAF. Ce qui s’est passé ce week-end n’est pas du ressort du conor. Le CONOR ne vote pas, il n’est pas en charge du processus électoral ni du processus du recours. Donc sur le travail de fond ce qu’on voulait, a été atteint. Et aujourd’hui le comité de normalisation peut sortir la tête haute, le reste c’est notre travail, le travail des délégués, des membres qui composent la grande famille du football guinéen ».

« C’est la Guinée qui décide où elle veut aller et dans quelle catégorie de fédération et de pays où elle veut être. Tout le monde parle de potentiels, par contre il faut mettre quelque chose en place pour que le potentiel soit exprimé. Honnêtement la balle est dans le camp de la Guinée, pas dans le camp de la FIFA ni de la CAF. Si les gens décident de se faire ensemble et de travailler pour qu’on avance, on le fait ».

Ce dernier paragraphe est un appel à l’union pour sauver le football guinéen qui s’expose à de fortes sanctions à la veille d’une Coupe d’Afrique des Nations. Cet appel de la FIFA sera-t’il entendu par les acteurs du football guinéen ?