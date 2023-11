Le congrès électif de la fédération guinéenne de football n’a pas rendu de verdict ce samedi à cause du retrait du collectif G47. Après le report de 24h de l’assemblée, le collectif a tenu à exprimer sa position.

Ce samedi devait marquer le début d’une nouvelle ère pour le football guinéen à travers l’élection d’un nouveau comité exécutif à la tête de la fédération guinéenne de football. Finalement, rien de tout cela.

Frustré après l’invalidation de la candidature du Général Mathurin Bangoura et de sa liste à 72 heures du congrès électif de la FGF, le collectif G47, qui représente la majorité des membres statutaires, a décidé de boycotter le congrès électif du comité exécutif de la fédération guinéenne qui s’est déroulé ce jour à l’hôtel Riviera Royal de Kaloum.

« Nous membres statutaires réunis au sein du groupe G47 composés à l’instant de 42 membres statutaires, tous électeurs aux assemblées générales de la FÉGUIFOOT, attirons l’attention des autorités de notre pays et demandons au CONOR de révoquer immédiatement les membres de la commission électorale de recours pour partialité et incompétence notoire à lire et à interpréter les textes de la feguifoot, de la CAF et de la FIFA… » a expliqué le groupe G47, réuni dans un autre réceptif hôtelier de la capitale.

« Tout porte à croire que la Commission électorale de recours a pris position en faveur de certaines parties adverses, nous nous sommes nullement opposés à une élection libre, transparente et inclusive comme prévu par les statuts de la feguifoot. Pour éviter l’arbitraire, nous sollicitons pour le compte de la majorité des acteurs du football guinéen, l’organisation d’une nouvelle assemblée générale extraordinaire des nouveaux membres de la commission électorale de recours afin d’aboutir à un processus juste et équitable avec la participation des acteurs. Face aux irrégularités et manquements qui ont caractérisés ce processus, nous récusons la commission électorale de recours parce qu’on ne peut participer avec une entité en qui l’on n’a pas confiance. Pour la sérénité et la cohésion entre les acteurs du football guinéen, nous demandons l’organisation d’une élection inclusive… », lance le G47 concernant la suite du processus.

Demain dimanche 26 Novembre, est attendu comme le jour de grâce qui évitera le début d’une autre crise dans le football guinéen.