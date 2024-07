Ce vendredi 26 juillet 2024, Me William Bourbon et Me Vincent Brengarth, avocats des épouses de Foniké Menguè et de Mamadou Billo Bah, ont déposé un complément de plainte devant le procureur de la République près le Tribunal de Paris. Cette démarche intervient en réponse à la disparition de leurs époux survenue le 9 juillet dernier.

Les avocats soulignent “une agitation croissante” du régime guinéen face aux efforts pour éclaircir ces disparitions. Me William Bourbon et Me Vincent Brengarth demeurent fermes dans leur exigence de libération immédiate de Mamadou Billo Bah et de Foniké Menguè, malgré “le déni manifeste des autorités guinéennes”, qui contredit les témoignages clairs sur les circonstances de leurs enlèvements, notamment celui de Mohamed Cissé

Dans ce contexte, les avocats ont adressé, aujourd’hui, une lettre au procureur de la République de Paris pour signaler les révélations de la presse sur la présence de coopérants militaires français soutenant le régime du général Mamadi Doumbouya. Ils demandent également que l’audition de Mohamed Cissé soit effectuée dans les plus brefs délais.

Me William Bourbon et Me Vincent Brengarth réitèrent leur engagement total pour obtenir la libération rapide de Mamadou Billo Bah et de Foniké Menguè, ainsi que pour que les responsables de leurs enlèvements soient traduits en justice.