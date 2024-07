À la tête de la délégation guinéenne pour les JO de Paris 2024, le Premier ministre Bah Oury a été reçu à l’Élysée par le président Emmanuel Macron.

“Peu avant la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, j’ai eu l’honneur d’être reçu par le Président Emmanuel Macron. J’ai transmis les salutations et le message du Président de la République, Général Mamadi Doumbouya, à son homologue français. Nous avons ensuite discuté des questions de jeunesse, d’éducation, de pratiques sportives et de développement durable,” a déclaré le chef du gouvernement sur les réseaux sociaux.