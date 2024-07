Pour sa 3e édition qui commence dans quelques jours, la West Africa Champions Cup regroupe 4 équipes maliennes et guinéennes à Kankan. Entre l’absence du vice champion de Guinée, le changement de ville, les conditions de participation, nous vous racontons tout ce qu’il faut savoir sur ce tournoi qui ne cesse de grandir en notoriété au fil des années.

La West Africa Champions Cup est un tournoi de football qui regroupe en Guinée les différents vainqueurs (et dauphins) des championnats ouest-africains dans le but de les préparer pour les compétitions interclubs de la CAF.

Honneur à Kankan, ville de foot, ville des Champions…

Après ses premières éditions organisées à Conakry, précisément au Stade de Yorokoguia à Dubréka, cette troisième édition s’invite à l’intérieur du pays et l’honneur a été fait au tout nouveau champion de Guinée. Elle connaîtra la participation du Milo Football Club, du Club Industriel de Kamsar, du Stade Malien et du Djoliba Athletic Club.

« Nous avons choisi Kankan pour plusieurs raisons. Dans un premier temps c’est la ville du champion de Guinée en titre, le Milo FC dont les supporters ont fait montre d’une ferveur rarement observée ces dernières années en Guinée. Ensuite, le Milo, champion de Guinée, qui participe donc au tournoi possède des installations qui peuvent accueillir la compétition, notamment un stade et des infrastructures hôtelières de très bonne qualité. En plus de la ferveur et des infrastructures, la pluviométrie est moins dense en haute Guinée qu’à Dubréka par exemple, où nous avons reçu les deux premières éditions et qui est notre fief naturel. Ce sont toutes ces raisons combinées qui font que nous partons à Kankan. Sans ignorer qu’il n’a jamais été exclu que le tournoi puisse être délocalisé pour x ou y raison… » a confié Alpha Mady Touré, président du Comité d’Organisation.

S’appuyer sur la proximité…

Mettre en avant la proximité et la ferveur pour un tournoi exceptionnel, c’est surtout ça l’idée. « Nous avons misé sur la proximité pour réchauffer nos liens naturels avec nos frères maliens. Donc le Milo FC et le CI Kamsar vont recevoir les deux représentants maliens en interclubs de la CAF, le champion Djoliba AC et le vice-champion Stade Malien… » explique Touré.

Absence du Hafia FC…

Vice-champion de Guinée, le Hafia FC ne participera pas à cette édition. Le premier triple champion d’Afrique a un autre plan pour sa pré-saison. «Nous avons adressé un courrier au Hafia FC qui est resté sans réponse. Mais quelques dirigeants nous ont fait comprendre verbalement qu’ils ne souhaitaient pas prendre part au tournoi, qui ne cadre pas avec leur plan de préparation cette saison… » a confié Alpha Mady.

Ce tournoi se tiendra en 3 trois journées, les 3, 5 et 7 Août 2024 au stade M’balou Mady Diakité de Kankan.