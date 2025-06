Dans le cadre de la lutte contre l’exploitation minière illégale et la destruction de l’écosystème, plusieurs machines avaient été saisies dans les zones d’orpaillage artisanal à Siguiri et Mandiana. Ces équipements, confisqués majoritairement en 2022 par les forces de défense pour violation du Code minier et du Code de l’environnement, ont été officiellement remis à l’armée guinéenne par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).

Lors de la cérémonie de remise, l’AGRASC a affirmé sa volonté de poursuivre les opérations de récupération des biens issus d’activités illicites. Pour l’agence, cette démarche s’inscrit dans une politique de normalisation de la gestion des biens publics.

« En conformité avec la loi portant création de l’AGRASC et sur la base du travail effectué par les juridictions de Siguiri et Mandiana, nous mettons ces engins à la disposition de l’armée », a déclaré Alpha Seny Camara, directeur général de l’agence.

Les machines saisies seront désormais utilisées par le Bataillon du génie militaire. Pour le colonel Fama Kourouma, commandant de cette unité, cette remise marque une avancée significative dans la mise en œuvre des politiques de refondation prônées par les autorités.

« La remise de ces engins est une preuve du dynamisme dans la concrétisation des idées de refondation défendues par le chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, et la haute hiérarchie militaire », a-t-il souligné.

De son côté, le commandant de la 3ᵉ région militaire de Kankan, colonel Ibrahima Finando, a réaffirmé l’engagement des forces armées à poursuivre les opérations de déguerpissement pour protéger l’environnement.

« Nous réitérons notre engagement à poursuivre cette mission dans l’intérêt supérieur de la nation », a-t-il assuré.