Alors que le Horoya Athletic Club s’apprête à affronter Al Hilal du Soudan en Ligue des champions africaine, une situation administrative préoccupante mérite l’attention urgente des dirigeants du club et de la Fédération guinéenne de football.

Ce samedi 28 novembre 2026, à 19 heures GMT, la plateforme officielle de la FIFA consacrée aux interdictions d’enregistrement de nouveaux joueurs faisait toujours apparaître deux sanctions visant le Horoya Athletic Club.

La première remonte au 2 juillet 2025 et la seconde au 30 juin 2026. Toutes deux portent la mention « Until lifted », signifiant qu’elles demeurent applicables jusqu’à leur levée.

Le Horoya AC n’est toutefois pas le seul club guinéen concerné par une interdiction d’enregistrement de nouveaux joueurs. Le Super Olympien d’une Afrique Renaissante (SOAR) figure également sur la plateforme officielle de la FIFA, avec une sanction datant du 5 novembre 2025 et portant la même mention « Until lifted ».

Si cette situation soulève plus largement la question du suivi administratif des clubs guinéens, celle du Horoya AC revêt une urgence particulière en raison de son engagement en Ligue des champions africaine.

Huit nouvelles recrues annoncées

Entre le 17 et le 23 novembre 2026, le Horoya AC a pourtant annoncé, sur sa page Facebook officielle, l’arrivée de huit nouveaux joueurs :

Yero Bhoye Bah, en provenance de l’Ashanti GB ;

Abdoulrahmane Barry, de Renaissance FC ;

Ansoumane Kandé, de l’ASFAG ;

Adama Camara, du Milo FC ;

Mahamoudou Bérété, de l’Ashanti GB ;

Kemo Condé, du Rahimo FC du Burkina Faso ;

Maodo Malick Diallo, en provenance du Sénégal ;

Moussa Camara, du Milo FC.

Plus préoccupant encore, quatre de ces nouvelles recrues figurent dans le groupe de vingt joueurs annoncé par le Horoya pour affronter Al Hilal du Soudan :

Yero Bhoye Bah (n°33) ;

Mahamoudou Bérété (n°21) ;

Ansoumane Kandé (n°39) ;

Adama Camara (n°17).

Un risque réglementaire à ne pas sous-estimer

Les règlements de la FIFA sont clairs : un club frappé d’une interdiction d’enregistrement ne peut enregistrer de nouveaux joueurs, au niveau national comme international, pendant la durée effective de cette sanction, sauf exception réglementaire applicable.

Certes, l’annonce d’un recrutement ne constitue pas en elle-même une violation de cette interdiction. Cependant, l’enregistrement, la qualification et, surtout, la participation effective d’un joueur irrégulièrement enregistré à une compétition officielle peuvent entraîner de lourdes conséquences sportives.

Le Horoya pourrait notamment s’exposer à une contestation de son adversaire et, si une irrégularité était établie, à une défaite par forfait ou à d’autres sanctions prévues par les règlements de la CAF.

Il est encore temps de prévenir le risque

Dans l’intérêt supérieur du Horoya AC et du football guinéen, il est impératif que les dirigeants du club et la FEGUIFOOT procèdent immédiatement à une vérification de la situation administrative des joueurs concernés.

Si les sanctions ont été levées et que la plateforme de la FIFA n’a pas encore été actualisée, les documents officiels attestant cette levée doivent pouvoir être produits.

Dans le cas contraire, la prudence commande de ne pas aligner les joueurs dont la qualification pourrait être contestée, tant que leur situation n’aura pas été formellement clarifiée.

Cette alerte ne vise nullement à fragiliser le Horoya AC, mais au contraire à le protéger contre un risque administratif susceptible d’anéantir les efforts sportifs de ses joueurs, de son encadrement technique et de ses supporters.

Le Horoya représente la Guinée sur la scène continentale. Ses succès font la fierté de l’ensemble du football national.

Il serait regrettable qu’un résultat acquis sur le terrain soit perdu sur le tapis vert en raison d’une irrégularité administrative qui aurait pu être évitée.

Mieux vaut prévenir aujourd’hui que regretter demain.

Par Alpha Ousmane DIALLO