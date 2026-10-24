LDC CAF : le Horoya AC valide son billet pour la phase de groupes

Le Horoya AC retrouve la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF. Battus (1-0) par Al-Merrikh ce samedi 24 octobre à Kigali, au Rwanda, les champions de Guinée ont arraché leur qualification à l’issue de la séance des tirs au but, remportée sur le score de 5-3.

Le Horoya AC a dû passer par les tirs au but pour atteindre son objectif. Après leur victoire (1-0) à l’aller à Conakry, les Rouge et Blanc de Matam se sont inclinés sur le même score face aux Soudanais d’Al-Merrikh lors de la manche retour.

Avec une égalité parfaite sur l’ensemble des deux rencontres, les deux équipes ont été départagées lors de la séance des tirs au but. Plus efficaces dans cet exercice, les hommes de Nouhou Diané se sont imposés 5-3 et ont ainsi décroché leur qualification pour la phase de groupes.

Le Horoya retrouve la scène continentale

Cette qualification marque le retour du club de Matam en phase de groupes de la Ligue des champions, qu’il n’avait plus disputée depuis la saison 2022-2023.

Après plusieurs saisons d’attente, le Horoya AC retrouve ainsi le cercle des clubs engagés dans la phase principale de la plus prestigieuse des compétitions interclubs africaines.

Ce succès constitue également une nouvelle satisfaction pour le football guinéen, qui pourra compter sur son représentant pour la suite de la compétition.

Le club de Matam connaît désormais son objectif : bien figurer dans la phase de groupes et défendre les couleurs de la Guinée sur la scène continentale.