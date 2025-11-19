Auteur d’une saison XXL avec le Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi a logiquement été élu meilleur joueur africain de l’année lors des CAF Awards 2025, organisés à Rabat. Le Parisien décroche ainsi le premier Ballon d’Or africain de sa carrière.

Vainqueur de la Ligue des champions, de la Ligue 1, de la Coupe de France et du Trophée des champions, le latéral marocain a marqué les esprits par une régularité impressionnante. Le Lion de l’Atlas a signé des statistiques hors normes pour un défenseur, se montrant décisif dans tous les moments clés de la saison parisienne.

Buteur en quarts, en demi-finale puis en finale de Ligue des champions, Hakimi a conclu l’exercice avec 11 buts et 17 passes décisives en 55 matchs.

Un trophée mérité

De tels chiffres en avaient même fait un candidat crédible au Ballon d’Or France Football. Régulièrement cité dans les discussions aux côtés d’Ousmane Dembélé et de Lamine Yamal, Hakimi — qui avait publiquement affiché son ambition de remporter la prestigieuse distinction — a finalement terminé à la 6e place, un classement qui avait surpris plus d’un observateur. L’intéressé, lui, s’était montré satisfait du résultat avant de se projeter vers un autre objectif : le Ballon d’Or africain, qui lui avait échappé de peu la saison précédente au profit d’Ademola Lookman.