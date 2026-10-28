Décès de Morlaye Klavert Maomou : l’ISAV de Faranah apporte des précisions en attendant le rapport médical

Au lendemain du décès de Morlaye Klavert Maomou, étudiant en première année de licence au département d’Économie rurale, programme Gestion des entreprises agricoles, l’Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Faranah (ISAV) est sorti de son silence. La direction générale de l’établissement a apporté des précisions sur les circonstances du drame, alors que des accusations de « négligence médicale » visent le service des urgences de l’hôpital régional de Faranah.

Selon les explications de la direction générale de l’ISAV, le jeune étudiant aurait été victime d’un malaise suivi d’une chute alors qu’il se trouvait sur le terrain de football du quartier de Faranah-Koura, ce mardi 27 octobre 2026, aux environs de 17 heures. « Il aurait ensuite été transporté par ses camarades au service des urgences de l’Hôpital régional de Faranah, où l’agent de santé l’ayant accueilli a constaté son décès dès son arrivée », indique l’université.

La direction de l’institut précise par ailleurs que les circonstances exactes du décès ne sont pas encore entièrement établies. « Le rapport médical précisant les circonstances détaillées de ce décès est en cours de finalisation. Il sera publié dès qu’il sera rendu disponible ».

En attendant la publication de ce rapport, l’ISAV dit être profondément affecté par cette disparition qu’il qualifie de tragique.

Au nom de la ministre de l’Enseignement supérieur ainsi que de l’ensemble de la communauté universitaire, les responsables de l’établissement ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt, à ses camarades étudiants et à l’ensemble du peuple de Guinée.