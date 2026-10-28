RDC : l’épidémie d’Ebola atteint 10 060 cas confirmés et près de 5000 décès

L’épidémie de maladie à virus Ebola continue de progresser en République demicratique du Congo (RDC). Selon ONU Info, le pays a enregistré 10 060 cas confirmés et 4 887 décès. Le bilan fait état de 2 684 personnes guéries, alors que l’épidémie continue de toucher plusieurs provinces de la RDC.

L’Ituri reste la province la plus touchée, avec 7 211 cas confirmés et 3 370 décès. Le Nord-Kivu compte, pour sa part, 2 309 cas et 1 293 décès. Depuis le début de l’épidémie en mai 2026, 66 zones de santé réparties dans huit provinces ont été affectées.

Face à cette situation, l’organisation mondiale de la santé ( OMS) appelle à renforcer la surveillance et la coopération entre les pays afin de limiter la propagation du virus.

« Le virus Ebola peut traverser les frontières, mais nous savons comment enrayer la transmission lorsque nous agissons rapidement et de manière décisive », a déclaré Mohamed Janabi.