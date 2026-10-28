Infrastructures, qualité des enseignements, emploi : les priorités de Bintou Keïta pour améliorer le système éducatif

L’examen du projet de loi de finances rectificative 2026 se poursuit à l’Assemblée nationale. Ce mardi 27 octobre, la ministre de l’Éducation, Bintou Keïta, a été entendue par les membres de la commission Éducation et Formation dans le cadre des travaux en commission, afin de défendre le budget de son département.

Face aux députés, la ministre a plaidé pour l’allocation de ressources suffisantes à la mise en œuvre des priorités du secteur éducatif. Selon le compte rendu publié par le service de communication de son département, son intervention s’est articulée autour de trois axes majeurs.

Le premier concerne l’accès à l’éducation et l’inclusion, avec notamment la construction et la rénovation des infrastructures scolaires, le développement des cantines et l’extension des classes préscolaires.

Le deuxième porte sur l’amélioration de la qualité des enseignements, à travers la mise en œuvre de nouveaux programmes, la disponibilité des manuels scolaires et la relance de l’alphabétisation.

Enfin, la ministre a insisté sur l’adéquation entre la formation et l’emploi, en mettant l’accent sur la valorisation des filières techniques et professionnelles.

Au-delà de ces trois priorités, Bintou Keïta a également attiré l’attention des députés sur la nécessité de préserver certaines dépenses jugées essentielles au fonctionnement du système éducatif. « La Ministre Bintou Keïta a également souligné la nécessité de préserver les dépenses essentielles, notamment les salaires, les examens, la rentrée scolaire, les cantines et l’assistance aux familles », précise le département dans son compte rendu de la rencontre.

Devant les élus, la ministre a réaffirmé sa volonté de placer la formation des apprenants guinéens au cœur de l’action de son département. Elle les a ainsi invités à procéder à « un examen rigoureux » du projet de loi de finances rectificative, dans un esprit de dialogue et de concertation, afin de faire de l’éducation un levier du développement durable de la Guinée.

Cette présentation budgétaire intervient alors que les autorités poursuivent le processus de recrutement de nouveaux enseignants, dans le cadre des efforts annoncés pour renforcer le personnel éducatif.