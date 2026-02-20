Une semaine après l’incendie qui a ravagé le dortoir universitaire de l’ISAV de Faranah, survenu le samedi 14 février 2026, les autorités assurent que la riposte est déjà en marche. En visite sur les lieux, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Diaka Sidibé, avait annoncé des mesures d’urgence ainsi qu’un vaste chantier de reconstruction.

Ce vendredi 20 février 2026, Alpha Oumar Taran Diallo, secrétaire général de l’ISAV de Faranah, contacté par la rédaction de Guinee360, est revenu sur l’état d’avancement des engagements pris par le ministère de tutelle.

Interrogé sur le lancement effectif des travaux, le secrétaire général a confirmé que le chantier avait déjà débuté : « Comme elle l’a annoncé le lendemain, donc la nuit qui a suivi son départ, l’entreprise chargée de la réhabilitation du pavillon a commencé les travaux. Ils ont déposé les tôles et sont en train de démolir, puisque les murs ont été très affectés. »

Il précise que le bâtiment sinistré ne sera pas simplement réhabilité, mais transformé en un immeuble R+2, conformément au plan de développement institutionnel : « Il a été décidé, de commun accord avec le service des infrastructures du ministère et la direction générale, suivant le plan d’aménagement de l’institut, de transformer ce pavillon en R+2. Ce sont ces travaux qui ont déjà démarré, pour reconstruire le bâtiment, augmenter les capacités d’accueil et moderniser les installations. Le chantier est actuellement à l’étape de démolition, préalable à la reconstruction complète. »

Parallèlement aux travaux, une aide financière a été accordée aux étudiants touchés par le sinistre. Selon Alpha Oumar Taran Diallo, 176 étudiants sont concernés : « Il y a déjà eu des denrées alimentaires que madame la ministre a bien voulu apporter. La remise a été faite de façon solennelle et ils ont effectivement reçu leur assistance. La direction générale de l’institut a également mobilisé des moyens financiers pour aider les sinistrés à acheter des fournitures et des habits. À titre indicatif, ceux qui ont tout perdu ont reçu chacun 1 million de francs guinéens pour acheter des fournitures et quelques habits. Les autres, qui n’ont pas tout perdu, ont reçu un montant forfaitaire de 500 000 francs pour les habits et 100 000 francs pour acheter des blocs-notes. »

Au-delà de l’urgence, des mesures de prévention ont également été annoncées. La ministre avait évoqué la mise à disposition de moyens logistiques, notamment des engins anti-incendie : « Le camion anti-incendie est destiné à la protection civile de la préfecture. Il y a eu hier la remise de ces engins : ce n’est pas un seul, mais deux camions, plus un véhicule de transport, une ambulance et un corbillard. La remise a été faite hier au niveau de la préfecture. »

Sur le campus, l’accent est désormais mis sur le renforcement du dispositif interne : augmentation du nombre d’extincteurs, formation des étudiants à leur utilisation, commande de nouveaux matelas et lits, et aménagement provisoire des étudiants dans d’autres bâtiments en attendant la fin des travaux.

Une semaine après le drame, l’ISAV de Faranah semble ainsi engagé dans une phase active de reconstruction et de sécurisation, avec pour objectif de moderniser ses infrastructures et de prévenir de futurs incendies.