Dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 février 2026, à 1h du matin, un incendie d’origine inconnue s’est déclaré à l’Institut Supérieur Agronomique et Vétérinaire (ISAV) de Faranah. Bien qu’aucune perte en vies humaines n’ait été enregistrée, le sinistre a causé d’importants dégâts matériels, notamment la destruction d’équipements, de lits, de matelas, d’ordinateurs ainsi que des effets personnels des étudiants.

Le feu s’est déclaré dans un bâtiment de 22 cabines servant de dortoir, hébergeant 176 étudiants. “Ce sinistre a occasionné d’importants dégâts matériels, notamment la perte d’équipements, de lits, de matelas, d’ordinateurs ainsi que des effets personnels des étudiants. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. L’incendie a été maîtrisé grâce à l’intervention rapide et coordonnée des forces de défense et de sécurité. Le Ministère leur adresse ses vifs remerciements pour leur professionnalisme, leur engagement et leur sens élevé du devoir”, a indiqué le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans un communiqué.

Aussitôt informée, la ministre Dre Diaka Sidibé a dépêché une délégation composée de son conseiller principal, de l’inspecteur général et du directeur national des infrastructures universitaires, afin d’évaluer la situation et de prendre les premières mesures d’assistance et d’accompagnement en faveur des étudiants sinistrés. Sur place, la délégation a salué les initiatives de la direction générale de l’Institut pour venir en aide aux étudiants.

Au nom du gouvernement, le MESRI a assuré que “toutes les dispositions nécessaires seront prises pour assurer la prise en charge des victimes et garantir la continuité des activités académiques dans les meilleurs délais”.

Le communiqué réaffirme l’engagement constant du ministère “en faveur de la sécurité, de la protection et du bien-être des étudiants” dans l’ensemble des institutions d’enseignement supérieur du pays.