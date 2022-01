Suite à sa défaite face aux Scorpions de la Gambie, l’équipe de la Guinée a quitté le Cameroun. Mais il se trouve que seulement, trois ont rejoint la Guinée.

Ces joueurs sont rentrés en Guinée tôt dans la matinée du jeudi 27 janvier 2022, selon les informations du département des Sports.

«Le Président de la Transition a déploré que la délégation guinéenne soit revenue au pays avec seulement trois joueurs…», a livré le porte-parole du gouvernement dans le compte-rendu du Conseil des ministres.

Le Colonel Mamadi Doumbouya a instruit pour la cause, le ministre des Sports de réfléchir à une meilleure organisation des sports et particulièrement du football avec la détection, la prise en charge et la formation des jeunes talents dans notre pays.