Le bras de fer entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye franchit un nouveau cap. Dans une allocution diffusée sur ses réseaux sociaux dans la soirée du jeudi 26 novembre, l’ancien Premier ministre et président du Pastef, parti majoritaire à l’Assemblée nationale, a clairement invité le chef de l’État à dissoudre le Parlement dès que la Constitution l’y autorisera.

« Si cela ne tenait qu’à moi, je prendrais un décret pour dissoudre l’Assemblée nationale le 2 décembre à minuit », a lancé Ousmane Sonko en wolof. Le leader des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) a également accusé Bassirou Diomaye Faye de chercher à éviter des élections, laissant entendre que le président aurait « avait peur ».

À partir du 2 décembre, Bassirou Diomaye Faye aura en effet la possibilité légale de dissoudre l’Assemblée nationale, deux ans après son installation. Si cette option est retenue, des élections législatives anticipées devront être organisées dans un délai de 60 à 90 jours.

Cette nouvelle déclaration intervient alors que les tensions entre l’exécutif et la majorité parlementaire ne cessent de s’intensifier. Depuis octobre, le Pastef s’oppose aux textes budgétaires défendus par le gouvernement, entraînant le pays dans une impasse politique et institutionnelle.

Dernier épisode en date : le 19 novembre, Bassirou Diomaye Faye a décidé de faire adopter par décret le budget rectificatif 2026, en s’appuyant sur l’article 68 de la Constitution. Une décision qui a provoqué la colère d’Ousmane Sonko. Celui-ci reproche au chef de l’État de vouloir gouverner « par décret » et conteste la conformité de cette démarche avec la Constitution.

Derrière cette confrontation politique se joue également un dossier économique majeur. Fortement endetté, le Sénégal doit faire face à d’importantes contraintes financières, alors que les discussions se poursuivent avec le Fonds monétaire international (FMI) autour d’un programme d’aide de 2,2 milliards de dollars.

Dans ce contexte, le désaccord entre les deux principales figures de l’exécutif risque de compliquer davantage la situation du pays, au moment où celui-ci a particulièrement besoin de stabilité politique et de visibilité économique.