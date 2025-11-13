C’en est fini du tandem Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. La complicité qui liait le Président et son Premier ministre n’aura pas résisté à l’épreuve du pouvoir. Les désaccords entre les deux “amis” sont désormais un secret de polichinelle.

Le point de rupture semble avoir été atteint avec la nomination d’une Première ministre par intérim. Selon Senenews, Diomaye Faye a désigné par décret la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Yassine Fall, pour assurer l’intérim du Premier ministre Ousmane Sonko, actuellement en congé prolongé.

Cette décision, précisent nos confrères, fait suite à “l’absence temporaire du chef du gouvernement [Ousmane Sonko], annoncée le 6 novembre dernier, pour des raisons de repos et de réorganisation. L’intérim de Yassine Fall s’étendra sur une période de deux semaines, durant laquelle elle sera chargée d’assurer la continuité des affaires gouvernementales, notamment la coordination du Conseil des ministres et le suivi des dossiers prioritaires”.

Sonko est-il parti en congé… ou pour de bon ? Difficile de le dire. Mais cette prolongation, combinée à la nomination d’une intérimaire, intervient dans un climat politique déjà tendu.

Quelques jours plus tôt, une autre décision présidentielle avait suscité la colère du Pastef : le remplacement de la cheffe de la coalition présidentielle, Aïssatou Mbodj, par Aminata Touré. Diomaye Faye avait justifié cette mesure par la nécessité de « rendre la coalition plus opérationnelle, mieux structurée et pleinement performante ». Il ajoutait : « J’ai remercié Madame Aïda Mbodji pour son engagement et son dévouement sans commune mesure », tout en soulignant que « la léthargie et les facteurs de division persistent » au sein de la coalition, malgré « l’intérêt prononcé et les nombreuses demandes d’adhésion » enregistrées ces derniers mois.

En réponse, le Bureau politique national du Pastef a publié un communiqué saluant l’initiative du Président de « restructurer la coalition dénommée Diomaye Président dans le but de déboucher sur une coalition plus forte, au service de la vulgarisation positive de l’action du Gouvernement ».

Mais le parti n’a pas manqué de recadrer le chef de l’État. Le communiqué rappelle que “Diomaye Faye n’a pas le pouvoir de démettre Mme Aïssatou Mbodj, qui a été désignée par la Conférence des leaders [et que] la coalition n’a jamais eu comme président Bassirou Diomaye Faye, qui en était uniquement le candidat”. Le texte précise également que le Pastef et ses alliés “ne se reconnaissent dans aucune initiative coordonnée par Madame Aminata Touré, avec qui nous ne partageons ni les mêmes valeurs ni les mêmes principes”.

Au vu de cette escalade, il semble bien que le duo Diomaye–Sonko se soit fissuré, au point de se transformer en un duel politique entre deux anciens compagnons de lutte.

Ce n’est pas la première fois que la tension monte au sein de la mouvance présidentielle. Lors d’une réunion du Pastef, en juillet dernier, Sonko avait déclaré : « Je ne démissionnerai pas, je n’irai nulle part », avait il prévenu, fustigeant « les pressions, manipulations et tentatives de division » dont il dit être la cible. Le duo résistera-t-il à cette autre tempête? L’avenir nous le dira.

