À moins d’un mois des élections sénatoriales prévues le 20 décembre 2026, la Direction générale des élections (DGE) a rendu publique, ce mercredi 25 novembre, la liste provisoire des candidatures retenues dans les communes de la zone spéciale de Conakry. Au total, 50 candidatures ont été validées.

Parmi les candidats retenus figurent plusieurs personnalités ayant occupé des fonctions importantes dans l’administration publique et la vie politique guinéenne.

C’est notamment le cas de Baidy Aribot, ancien vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG), candidat sous les couleurs de la Génération pour la modernité et le développement (GMD). La liste comprend également Mamadouba Tos Camara, ancien maire de Matoto, également candidat de la GMD.

Autre personnalité retenue, Joachim Baba Millimouno, ancien coordinateur de la cellule de communication de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) (dissous).

La liste provisoire compte aussi Dre Hadja Fatou Sikhé Camara, ancienne directrice générale de l’hôpital national Donka, qui se présente sous la bannière de la GMD.

La publication de cette liste constitue une nouvelle étape dans le processus de préparation des élections sénatoriales, dont le scrutin est prévu le 20 décembre prochain.

Retrouvez ci-dessous la liste complète des candidatures retenues dans la zone spéciale de Conakry.