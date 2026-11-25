À l’ouverture du Forum national de l’assainissement, organisé les mercredi 25 et jeudi 26 novembre 2026, le ministre de l’Assainissement, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, Aboubacar Camara, a présenté un état des lieux de la gestion des déchets en Guinée. Il a notamment mis l’accent sur l’ampleur du problème à Conakry, où près de 3 000 tonnes de déchets sont produites chaque jour.

Dans son intervention, le ministre a d’abord alerté sur les conséquences environnementales et sanitaires d’une mauvaise gestion des déchets. Il a décrit le parcours de ces détritus, depuis les rues jusqu’à la mer, avant de souligner les insuffisances du système de collecte.

« Ce que nous jetons dans la rue descend vers le caniveau. Ce qui s’accumule dans le caniveau rejoint la mer. Et ce que nous abandonnons à la mer finit par nous revenir. Notre capitale produit près de 3 000 tonnes de déchets par jour. Une part importante finit dans la rue par incivisme, mais aussi parce que notre système de collecte doit être renforcé. »

Le ministre a toutefois rappelé que les difficultés liées à l’assainissement ne se limitent pas à la capitale. Elles concernent l’ensemble du territoire, comme le montrent les données de la dernière enquête démographique et de santé.

« Le défi concerne tout le pays. Même s’il est moins, les chiffres sont éloquents. Selon la dernière enquête démographique et de santé, seuls 31 % de nos concitoyens disposent d’un service d’assainissement au moins élémentaire. »

La situation est particulièrement préoccupante en milieu rural, où seuls 24 % des habitants disposent d’un service d’assainissement au moins élémentaire, selon les chiffres avancés par le ministre. La défécation à l’air libre concerne, quant à elle, 12 % de la population.

« En milieu rural, cette proportion tombe à 24 %. Tandis que la défécation à l’air libre concerne 12 % de notre population.

Ces chiffres ne nous condamnent pas, ils nous obligent par contre à agir. Pendant des décennies, nous avons parfois pensé qu’un seul ministère pouvait porter seul la propriété de tout un pays. Ce forum doit nous aider à dépasser cette logique. »

Pour Aboubacar Camara, l’amélioration de la situation exige une mobilisation qui dépasse le seul cadre de l’État. Il estime que les collectivités, les entreprises, les ménages et les partenaires doivent également prendre leur part dans la gestion de l’assainissement.

« L’assainissement concerne l’État, les communes, les entreprises, les ménages et nos partenaires. Nous voulons une Guinée où l’État fixe les règles et réalise des grands ouvrages. Où la commune organise le service et rend compte aux citoyens. Où les PME exercent un métier reconnu et viable. Où les industriels prennent leur part de responsabilité pour les produits qu’ils mettent sur le marché. Et où la société civile contribue à éveiller les consciences et où chaque ménage adopte les bons gestes et bénéficie d’un service régulier. »

Le ministre appelle à une mobilisation de plusieurs départements ministériels, estimant que les investissements dans l’assainissement peuvent avoir des retombées bien au-delà de la seule gestion des déchets.

« Car, chaque franc mobilisé devra produire un résultat. Nous appelons à la mobilisation de tout le gouvernement, notamment des départements chargés de l’économie et des finances, de l’industrie, de l’environnement, de la santé, de l’administration, de l’habitat et de l’éducation. Investir dans l’assainissement, c’est réduire les dépenses de santé. C’est prévenir les inondations, c’est protéger les écoles et créer des emplois. Le coût de l’inaction, lui aussi, a un autre coût. »