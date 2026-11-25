Au-delà de l’objectif de rendre Conakry propre d’ici fin décembre 2026, le gouvernement veut faire de l’assainissement un secteur générateur d’emplois et de revenus pour les jeunes. Pré-collecte, valorisation des déchets et transformation en engrais ou en énergie : plusieurs pistes ont été évoquées par le Premier ministre Amadou Oury Bah.

L’assainissement pourrait devenir une nouvelle source d’opportunités économiques pour les jeunes en Guinée. C’est l’une des ambitions affichées par le gouvernement à l’occasion du lancement du Forum national de l’assainissement, ce mercredi 25 novembre 2026. Présidant la rencontre, le Premier ministre Amadou Oury Bah a appelé les collectivités locales à s’impliquer davantage dans l’organisation de la collecte des déchets, avec pour objectif de créer des activités rémunératrices dans les quartiers.

Le chef du gouvernement a toutefois fixé une première échéance : rendre Conakry totalement propre d’ici à la fin du mois de décembre 2026. Une instruction qu’il présente comme une priorité des autorités. « Les instructions du président de la République sont claires : d’ici à la fin du mois de décembre, il faut que la ville soit totalement propre », a-t-il déclaré devant les acteurs du secteur.

Pour accompagner cette ambition, plusieurs initiatives sont annoncées. Parmi elles figurent la fermeture de la décharge de Dar-es-Salam, appelée à être transformée en parc urbain, l’arrivée prochaine de nouveaux équipements de collecte et de transport des déchets, ainsi que l’installation d’une usine de valorisation des déchets.

Le financement constitue également un volet important de cette politique. Selon Amadou Oury Bah, l’État consacre chaque mois des ressources considérables à l’assainissement de la capitale. « Chaque mois, le gouvernement de la République de Guinée consacre 15 milliards de francs guinéens à l’assainissement des 18 communes de Conakry. C’est pour vous dire que le financement de l’assainissement est une priorité, et cette priorité est également celle du gouvernement. », a-t-il indiqué.

Mais au-delà des investissements publics, le Premier ministre mise particulièrement sur le développement de la pré-collecte dans les quartiers. Il invite les collectivités locales à identifier les besoins de chaque secteur et à mettre en place des mécanismes permettant aux jeunes de prendre part à la collecte des déchets contre rémunération.

« À vous de cartographier vos territoires et de faire émerger, dans chaque secteur de quartier au minimum, un paiement pour assurer la pré-collecte des déchets. C’est un gisement d’emplois qui permettra d’occuper nos jeunes avec des emplois salubres et sains… », a-t-il lancé.

Pour le chef du gouvernement, l’enjeu est aussi de sortir l’assainissement de son image de travail précaire et informel. Il entend encourager la professionnalisation du secteur afin que les personnes qui s’y engagent puissent bénéficier de conditions de travail dignes et de revenus réguliers. « Il faut que le travail d’assainissement soit un travail digne, un travail qui permettra à celui qui l’exerce d’être salarié et d’avoir un revenu », a-t-il souligné.

Autre perspective mise en avant : la transformation des déchets en ressources économiques. Le gouvernement souhaite encourager les initiatives privées capables de développer de nouvelles activités autour du recyclage et de la valorisation des déchets, notamment dans la production d’engrais et d’énergie.

« L’assainissement n’est pas simplement un problème. C’est aussi une opportunité de création d’emplois et de nouvelles chaînes de valeur. Il suffit d’innover et d’accompagner notre secteur privé pour se rendre compte que le déchet, c’est de l’or. Le déchet mérite d’être valorisé et transformé pour produire de l’engrais et de l’énergie. Au cours de l’année 2027, ce travail sera réalisé », a-t-il conclu.

À travers cette orientation, le gouvernement entend faire de l’assainissement bien plus qu’une réponse aux problèmes d’insalubrité de Conakry. Le secteur pourrait devenir un véritable espace d’insertion professionnelle pour les jeunes, tout en ouvrant des perspectives aux entreprises locales dans la collecte, le transport, le recyclage et la transformation des déchets. Reste désormais à traduire ces ambitions en emplois concrets et durables.