Le dossier de l’ancien président de la délégation spéciale de Ratoma, Ahmed Sékou Traoré, n’a pas été examiné ce mercredi 25 novembre 2026 devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). En cause, l’absence des avocats de l’Agent judiciaire de l’État (AJE), qui observent un débrayage pour réclamer le paiement de leurs honoraires. L’affaire a finalement été renvoyée au 9 décembre prochain.

À l’appel du dossier, les avocats de la défense ont sollicité le renvoi de l’audience, estimant que les débats ne pouvaient se tenir en l’absence de leurs confrères représentant l’État.

À la sortie de l’audience, Me Adam’s Salomon Camara est revenu sur les raisons de cette demande. Pour cet avocat de la défense, poursuivre les débats dans ces conditions aurait été contraire aux règles de confraternité qui régissent la profession. « En tant qu’avocats, les honoraires sont sacrés pour nous. Il serait déloyal que nous menions les débats en l’absence de nos confrères », a-t-il expliqué.

L’avocat a également fait état d’un échange autour de la constitution de nouveaux conseils dans certains dossiers. Selon ses explications, Me Salifou Béavogui aurait tenté de se constituer après le débrayage des avocats initialement engagés par l’Agent judiciaire de l’État. Une initiative qui aurait suscité des réserves de Me Lassiné Cissé, au regard des règles déontologiques relatives au règlement des honoraires entre confrères.

Sur cette question, Me Adam’s Salomon Camara a rapporté les observations formulées à l’audience : « Lorsqu’un confrère est au courant de la situation d’honoraires de son confrère, déontologiquement, il doit se rassurer, s’il doit être constitué dans cette affaire, que son prédécesseur […] a été réglé dans le cadre du paiement de ses honoraires ».

De son côté, Me Antoine Pépé Lamah, l’un des avocats concernés par le débrayage, n’a pas souhaité apporter davantage de précisions. Joint par téléphone pour connaître les motifs de ce mouvement, il a simplement répondu : « négatif, pas de commentaire ».

Me Adam’s Salomon Camara estime par ailleurs que les personnes poursuivies ont tout intérêt à voir les procédures judiciaires avancer. Il souligne que les accusations portées contre un ancien responsable public peuvent avoir des répercussions sur sa réputation, mais aussi sur sa carrière. D’où, selon lui, l’importance pour les prévenus de comparaître et de pouvoir défendre leur honneur.

L’avocat n’exclut cependant pas de nouveaux renvois si les conditions nécessaires à la tenue des débats ne sont pas réunies. Il rappelle que toutes les parties doivent pouvoir être représentées et faire valoir leurs arguments.

« Le contradictoire s’impose à toutes les parties. Et à la criée, on ne peut pas quand même évoquer des affaires sans avocat », a-t-il insisté.

Il convient de rappeler qu’Ahmed Sékou Traoré est poursuivi aux côtés de Mohamed Camara, ancien receveur communal, pour des faits présumés de « corruption d’agents publics, faux et usage de faux en écritures publiques, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux », portant sur un montant de 32 milliards de francs guinéens. Les deux prévenus comparaissent libres et ont plaidé non coupables.

Le dossier Ahmed Sekou Traoré reviendra ainsi devant la chambre de jugement de la CRIEF le 9 décembre 2026, sauf un nouveau renvoi.