Publireportage – Fria : La société RUSAL/Friguia poursuit ses investissements sociaux en faveur des populations de Fria, avec près de 3 milliards de francs guinéens consacrés à la rénovation de la Mosquée centrale, à la réfection des routes et à la rénovation de la Maison des jeunes. Parmi ces projets figure la rénovation complète de la Mosquée centrale, pour un montant de plus de 1,2 milliard de francs guinéens.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée le 12 novembre 2026, en présence des autorités administratives, communales, religieuses, des sages ainsi que de nombreux fidèles musulmans.

A cette occasion, le directeur général de Friguia a rappelé l’importance de cet édifice religieux pour la population de Fria. Selon Aleksei Sakhachev, cet investissement traduit la volonté de l’entreprise d’accompagner les communautés au-delà de ses activités industrielles.

« Pour une communauté, une mosquée est bien plus qu’un simple édifice. C’est un lieu de paix, d’unité, de prière et de fraternité. C’est pourquoi nous avons investi plus de 1,2 milliard de francs guinéens dans sa rénovation et sa modernisation, afin d’offrir aux fidèles un cadre de prière digne, confortable et sécurisé », a-t-il déclaré.

Le directeur général a également annoncé d’autres investissements sociaux en faveur de la ville, notamment la rénovation des routes et celle de la Maison des jeunes. Les travaux de rénovation des routes ont été engagés à la demande des habitants de Fria.

« Notre engagement auprès des populations de Fria ne s’arrête pas à cette mosquée. Nous avons également engagé des travaux de rénovation des routes pour près d’un milliard de francs guinéens, ainsi que la rénovation de la Maison des jeunes pour un montant de près de 600 millions de francs guinéens », a-t-il précisé.

Au nom des sages et de la communauté musulmane, Elhadj Daouda Bangoura a exprimé sa reconnaissance à la société pour cette réalisation. Il a également invité la direction de l’entreprise à poursuivre son accompagnement en faveur des populations.

« Nous ne pouvons que vous, dire merci pour tout ce que vous faites pour Fria. Nous savons que vous aimez cette ville et que, malgré les difficultés, vous avez choisi de rester à nos côtés. Nous vous tendons encore la main pour nous accompagner dans le développement de notre préfecture », a-t-il lancé.

Le porte-parole des sages a aussi confié les travailleurs de l’usine et les nouvelles autorités syndicales à la direction de RUSAL, tout en sollicitant son soutien pour le développement de la préfecture de Fria.

La députée de Fria a également exprimé sa gratitude à la direction de Friguia pour son accompagnement. L’honorable Marie Yvonne Coumbassa a salué les efforts consentis en faveur de la communauté et appelé à la poursuite de cette collaboration.

« Nous remercions sincèrement la société Friguia pour tous les efforts consentis en faveur de notre préfecture. Nous savons que vous aimez Fria et que, malgré les difficultés, vous avez choisi de rester aux côtés de nos populations. Nous vous confions donc notre ville, nos travailleurs et l’ensemble de la communauté. Nous comptons sur votre accompagnement pour poursuivre le développement de Fria. Au nom des populations, nous vous disons merci du fond du cœur », a-t-elle déclaré.

Le maire de Fria a salué l’engagement de l’entreprise dans la réalisation de cette infrastructure religieuse. Pour lui, cette initiative constitue une contribution importante à la vie sociale et spirituelle de la communauté.

« La réalisation de cette mosquée témoigne de la volonté de RUSAL d’accompagner les populations au-delà de ses activités industrielles. Nous encourageons cette dynamique de partenariat entre l’entreprise et les autorités locales, dans un esprit de confiance et de dialogue permanent », a déclaré Mohamed Kaba Conté.

Le maire a également invité les fidèles à préserver cet édifice et souhaité que le partenariat avec RUSAL se poursuive dans d’autres secteurs.

Représentant le préfet de Fria, le secrétaire général de la préfecture a lui aussi salué cette initiative. Amara Bangoura a rappelé les liens historiques entre la ville et l’entreprise Friguia et a souligné les attentes des populations.

« Ce que les populations attendent d’une grande entreprise implantée sur leur territoire, ce n’est pas seulement qu’elle produise et prospère. Elles souhaitent également ressentir, dans leur vie quotidienne, les retombées positives de sa présence », a-t-il indiqué.

Au terme de la cérémonie, les responsables religieux ont réaffirmé leur engagement à assurer l’entretien et la bonne gestion de la mosquée.

La rénovation de la Mosquée centrale constitue ainsi une nouvelle réalisation sociale de RUSAL/Friguia SA au bénéfice des populations de Fria.

Source : Africaguinee.com