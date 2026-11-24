Le conseil d’administration du Fonds monétaire international a approuvé, lundi 23 novembre 2026, un financement de 310,59 millions de droits des tirages spéciaux (DTS), soit environ 425 millions de dollars, en faveur de la Guinée. Prévu sur 41 mois, ce programme accompagne les ambitions économiques de Conakry, mais engage également les autorités sur plusieurs réformes touchant aux finances publiques, à la gouvernance, aux recettes minières et à la transparence.

D’une durée de 41 mois, couvrant la période 2026-2029, cet accord est soutenu par la Facilité élargie de crédit (FEC) et le Mécanisme élargi de crédit (MEDC). Il intervient dans un contexte où les autorités guinéennes affichent leur ambition d’accélérer les réformes économiques et de mobiliser davantage de ressources pour financer les projets de développement du pays.

Pour le ministère de l’Économie, des Finances et du Budget, cet accord constitue une étape importante dans la mise en œuvre des réformes engagées par le gouvernement. Celles-ci portent notamment sur l’amélioration de la gestion des finances publiques, la mobilisation des ressources intérieures et le renforcement de la transparence budgétaire.

Dans un communiqué, le département dirigé par Mariama Ciré Sylla a salué cette décision du FMI, qu’il considère comme un signal de confiance envers les orientations économiques du pays.

“Cette approbation témoigne de la confiance de la communauté financière internationale dans l’orientation des politiques économiques de la Guinée et contribuera à soutenir les ambitions de transformation économique portées par la vision Simandou 2040. Le Ministère de l’Économie, des Finances et du Budget réaffirme son engagement à assurer une mise en œuvre rigoureuse de ce programme, en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires techniques et financiers.”

Bah Oury salue l’aboutissement des négociations

À l’occasion de la retraite gouvernementale organisée à Forécariah, le Premier ministre Bah Oury s’est également réjoui de la conclusion de cet accord, au terme de ce qu’il a décrit comme des « discussions âpres » avec le Fonds monétaire international.

Le chef du gouvernement a tenu à expliquer pourquoi la Guinée avait besoin d’un programme avec l’institution de Bretton Woods, alors même que cette démarche peut susciter des interrogations au sein de l’opinion publique.

“Certains vont se poser la question mais pourquoi un programme avec le Fonds monétaire international ? Vous savez que dans le monde actuel, la signature du Fonds monétaire international est extrêmement importante pour tout pays qui veut avoir une économie qui progresse. Parce que ça facilite l’octroi de crédit, ça facilite l’obtention de financement, ça crée une signature de crédibilité pour les engagements économiques du gouvernement.”

Pour Bah Oury, l’intérêt de ce partenariat ne se limite toutefois pas à l’accès à de nouveaux financements. Il s’agit aussi de bénéficier de l’accompagnement technique du FMI pour améliorer le pilotage de l’économie nationale.

“Nous avons besoin, disons, de l’œil du FMI non pas simplement pour obtenir des financements supplémentaires, mais d’avoir la technicité, l’expertise, les instruments qui nous permettent de mieux piloter notre économie pour de plus grandes performances pour les mois et années à venir.”

Comment la Guinée est-elle parvenue à cet accord ?

L’approbation du conseil d’administration du FMI est l’aboutissement de plusieurs mois d’échanges entre les autorités guinéennes et les services de l’institution.

Une mission du Fonds, conduite par Izabela Karpowicz, avait séjourné à Conakry du 16 au 29 juin 2026. Les discussions s’inscrivaient à la fois dans le cadre des consultations au titre de l’article IV des statuts du FMI et de la demande formulée par les autorités guinéennes pour bénéficier d’un programme de 41 mois au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC).

Au cours de cette mission, l’équipe du FMI a rencontré le Premier ministre, la ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, Mariama Ciré Sylla, le gouverneur de la Banque centrale, Karamo Kaba, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Parmi eux figuraient notamment Ismaël Nabé, ministre du Plan, de la Coopération internationale et du Développement, Bouna Sylla, ministre des Mines, Laye Sékou Camara, ministre de l’Énergie, et Aminata Kaba, ministre de l’Agriculture.

Les échanges ont également associé des hauts responsables de l’administration, des représentants du secteur privé, de la société civile et des partenaires au développement.

À l’issue des discussions, les services du FMI et les autorités guinéennes ont trouvé un accord au niveau des services sur les principales politiques économiques qui seront soutenues par le programme. Celui-ci porte sur un financement de 310,59 millions de DTS, correspondant à 145 % de la quote-part de la Guinée au sein de l’institution.

Cet accord restait toutefois soumis à l’approbation de la direction générale et du conseil d’administration du FMI. Une étape désormais franchie avec la décision du 23 novembre.

Quatre priorités pour le programme 2026-2029

Adossé à la stratégie nationale de développement et à la vision Simandou 2040, le nouveau programme repose sur quatre axes complémentaires.

Le premier concerne la mobilisation des recettes publiques, avec un accent particulier sur les revenus issus du secteur minier. L’objectif est de dégager davantage de ressources pour financer les dépenses prioritaires, sans compromettre la soutenabilité de la dette publique.

Le deuxième axe porte sur l’amélioration de la gestion de la trésorerie de l’État et le renforcement de sa capacité à faire face aux chocs économiques et financiers.

Le troisième vise la reconstitution des réserves internationales de la Guinée, notamment grâce à une plus grande flexibilité du taux de change.

Enfin, le programme prévoit d’accélérer les réformes en matière de gouvernance et de transparence. Plusieurs domaines sont concernés : la gouvernance de la Banque centrale, le cadre régissant les opérations sur l’or, ainsi que les mécanismes de contrôle, d’intégrité et de lutte contre la corruption.

Au-delà de ces engagements, les consultations menées au titre de l’article IV ont permis d’aborder une question centrale pour l’avenir économique du pays : comment concilier la maîtrise des finances publiques avec les besoins importants de développement de la Guinée ?

Les discussions ont notamment porté sur la mise en place d’un cadre budgétaire fondé sur des règles permettant de mieux gérer les revenus tirés des ressources naturelles. Parmi les pistes examinées figure la création d’un fonds souverain. Les échanges ont également concerné le renforcement du capital humain, la création d’emplois en dehors du secteur minier et la diversification de l’économie nationale.

Le Fonds souverain, autre chantier stratégique de Simandou 2040

La question du fonds souverain prend une place particulière dans cette nouvelle orientation économique. Le président de la République, Mamadi Doumbouya, a récemment instruit le comité stratégique de Simandou de prendre les dispositions nécessaires pour finaliser sa création avant la fin de l’année 2026.

L’ambition est de doter la Guinée d’un nouvel instrument de gestion et de valorisation de ses ressources nationales. Ce fonds devrait notamment contribuer au financement du développement, en orientant une partie des ressources vers des secteurs jugés prioritaires : les infrastructures, l’éducation, la santé et l’emploi des jeunes.

Le chantier a franchi une nouvelle étape institutionnelle le lundi 23 novembre 2026. L’Assemblée nationale a tenu une réunion d’intercommission consacrée à l’examen du projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du Fonds souverain.

La prochaine étape est attendue le 25 novembre, date prévue pour la plénière consacrée à l’examen et à l’adoption du texte.

La mise en place de ce fonds constitue un enjeu important pour la gestion des revenus miniers à venir. Reste à savoir comment son fonctionnement, ses mécanismes de contrôle et ses règles de gouvernance permettront de garantir une utilisation transparente et efficace des ressources au bénéfice des générations actuelles et futures.

Que faut-il comprendre de la Facilité élargie de crédit (FEC) ?

La Facilité élargie de crédit est un mécanisme du Fonds monétaire international destiné à accompagner les pays à faible revenu, comme c’est le cas de la Guinée, confrontés à des difficultés prolongées de balance des paiements.

Contrairement aux instruments d’assistance financière de court terme, elle permet de mettre à la disposition des États des ressources sur une période relativement longue, afin de soutenir les réformes économiques et de rétablir les équilibres macroéconomiques.

La FEC fait partie du Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (fonds fiduciaire RPC).

Son principal avantage réside dans ses conditions financières concessionnelles. Le remboursement bénéficie d’un différé d’amortissement de cinq ans et demi, avec une échéance finale fixée à dix ans. Le taux d’intérêt est actuellement nul.

Pour la Guinée, cet instrument doit donc permettre de soutenir les réformes engagées tout en limitant le coût financier de l’emprunt.

Les conditionnalités du FMI sous le regard critique des ONG

Si les programmes du FMI sont souvent présentés comme des leviers de stabilisation économique et de renforcement de la crédibilité financière des États, leurs conditions d’application font également l’objet de critiques, notamment de la part des organisations de la société civile.

Les débats portent particulièrement sur les conséquences sociales des politiques d’ajustement budgétaire et sur leur impact sur les services publics.

Dans un rapport publié en 2018 et intitulé « Conditions insalubres : les conditionnalités des prêts du FMI et leur impact sur le financement de la santé », le réseau européen EURODAD met en garde contre les effets de certaines exigences imposées aux pays bénéficiaires.

L’organisation critique notamment « les conditionnalités du FMI [qui] impactent les systèmes de santé et l’accès aux services de santé de bien des façons, en particulier par les paiements au titre du service de la dette, par la réduction des déficits budgétaires et les limitations à l’embauche dans le secteur public. »

Cette critique renvoie à une question essentielle pour la Guinée : comment tirer profit de l’accompagnement financier et technique du FMI sans que les impératifs de discipline budgétaire ne se traduisent par une réduction des investissements sociaux ?

Avec l’accord de 425 millions de dollars désormais approuvé, le gouvernement dispose d’un nouvel appui financier et technique pour accompagner ses ambitions économiques. Mais au-delà du montant annoncé et de la confiance affichée par les partenaires internationaux, le véritable enjeu sera celui des résultats : une meilleure mobilisation des recettes minières, une gestion plus transparente des ressources publiques, davantage d’emplois et une amélioration concrète des conditions de vie des populations.