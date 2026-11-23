La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé les six villes qui accueilleront les rencontres de la Coupe d’Afrique des nations 2027. Prévue du 19 juin au 17 juillet 2027, cette 36e édition se déroulera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, avec une répartition entre six villes des trois pays organisateurs.

Le compte à rebours se poursuit pour la prochaine fête du football africain. À moins de sept mois du coup d’envoi, les contours de la CAN 2027 se précisent davantage. Les six villes retenues pour accueillir les différentes rencontres sont désormais connues.

Six villes hôtes pour la CAN2027

À l’image de la dernière édition, la CAN2027 se tiendra dans six villes différentes.

Au Kenya, Nairobi sera l’unique ville hôte de cette édition. La capitale kényane concentrera ainsi les rencontres prévues sur le territoire, avec notamment le Talanta Stadium et le Moi International Sports Centre de Kasarani parmi les infrastructures mobilisées pour les préparatifs.

La Tanzanie sera le pays le plus représenté avec trois villes : Dar es Salaam, Arusha et Zanzibar. Une répartition qui lui permettra d’accueillir une partie importante des activités de cette compétition continentale. Le Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam et le complexe Amaan de Zanzibar figurent notamment parmi les infrastructures concernées par les préparatifs.

De son côté, l’Ouganda disposera de deux villes hôtes : Kampala, la capitale, et Hoima. Le Mandela National Stadium, situé à Kampala, ainsi que le Hoima City Stadium font partie des enceintes inspectées dans le cadre des préparatifs.

Pour l’instant la CAF n’a pas dévoilé la ville hôte du match d’ouverture et de la grande finale de cette 36ème édition.

Une CAN historique pour l’Afrique de l’Est

Au-delà de cette répartition géographique, la CAN 2027 revêt un caractère historique. Pour la première fois, trois pays vont se partager l’organisation de la plus prestigieuse compétition de football du continent. Le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, réunis autour du projet « Pamoja », accueilleront ainsi le tournoi pour la première fois de leur histoire commune.

Cette édition marquera également le retour de la CAN en Afrique de l’Est, 51 ans après la dernière organisation de la compétition dans cette partie du continent, en Éthiopie, en 1976 remportée par le Maroc face à la Guinée.

Les trois pays poursuivent désormais leurs préparatifs afin de répondre aux exigences organisationnelles et infrastructurelles de la CAF. La désignation des villes hôtes constitue une nouvelle étape dans la mise en place de ce rendez-vous qui réunira 24 sélections africaines.