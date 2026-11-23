A travers un décret lu à la télévision nationale, ce lundi 23 novembre 2026, le président Mamadi Doumbouya a nommé plusieurs 38 cadres au ministère de la santé et de l’hygiène publique.

1 Inspecteur général de la santé et de l’hygiène publique : Professeur Fodé Traoré, précédemment chef de chaire des sciences physico-chimiques pharmaceutiques à la Faculté des sciences et techniques de santé (FSTS) de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry.

2 Inspecteur général adjoint de la santé et de l’hygiène publique : Docteur Pépé Bilivogui, médecin épidémiologiste.

3 Directeur général du Bureau de stratégie et de développement : Docteur Boubacar Sidiki Magassouba, précédemment enseignant-chercheur à la chaire de santé publique à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry.

4 Directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement : Docteur Adama Dabo, précédemment chef de département études et recherches au Bureau de stratégie et de développement.

5 Directrice nationale de la santé familiale et de la nutrition : Docteur Djéné Fadima Kaba, experte en santé publique et en nutrition.

6 Directeur national adjoint de la santé familiale et de la nutrition : Docteur Sékouba Sako, médecin de santé publique.

7 Directeur national des établissements hospitaliers publics et privés : Docteur Fodé Moumouni Yansané, médecin urgentiste, gestionnaire des services de santé.

8 Directrice nationale adjointe des établissements hospitaliers publics et privés : Docteur Aminata Baldé, précédemment directrice communale de la santé de Matam.

9 Directeur national de la lutte contre la maladie : Docteur Gassime Cissé, gestionnaire de programmes et expert en santé publique.

10 Directeur national adjoint de la lutte contre la maladie : Docteur Énogou Koivogui, gestionnaire de programmes et médecin épidémiologiste.

11 Directrice nationale des laboratoires : Professeur Mariam Sadio Diallo, précédemment chef de service laboratoire à l’Hôpital national de Donka et directrice générale adjointe du Centre d’excellence africain pour la prévention et le contrôle des maladies tropicales de l’UGANC.

12 Directeur national adjoint des laboratoires : Docteur Moustapha Diaby, biologiste médical et expert en santé publique.

13 Directeur national de l’hygiène publique : Professeur Fodé Bangaly Sako, médecin infectiologue.

14 Directeur national adjoint de l’hygiène publique : Docteur Mamady Cissé, épidémiologiste et gestionnaire des risques sanitaires.

15 Directeur national de la santé communautaire et de la médecine traditionnelle : Docteur Mamady Mariam Camara, précédemment directeur national de la pharmacie et du médicament.

16 Directeur national adjoint de la santé communautaire et de la médecine traditionnelle : Docteur Delphin Kolie, précédemment enseignant-chercheur au Centre de recherche de Maferinyah.

17 Directeur national de la pharmacie et du médicament : Docteur Babacar Diina Touré, précédemment directeur de la chaîne d’approvisionnement de Catholic Relief Services à Niamey, au Niger.

18 Directeur national adjoint de la pharmacie et du médicament : Docteur Dantouma Keïta, précédemment responsable de la gestion des approvisionnements et du stock à l’Unité d’appui à la gestion et à la coordination des programmes (UAGCP).

19 Directrice générale de l’Institut national de santé publique (INSP) : Docteur Ousmane Touré Bah, précédemment directrice générale adjointe de l’Institut national de santé publique.

20 Directeur général adjoint de l’Institut national de santé publique (INSP) : Docteur Talla Ndiaye, précédemment chef d’unité virologie au département laboratoire de l’INSP.

21 Directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) : Commandant Mamadouba Fougué Camara, médecin urgentiste.

22 Directrice générale adjointe de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) : Docteur Fatoumata Chérif, médecin épidémiologiste.

23 Directeur général de la Pharmacie centrale de Guinée (PCG) : Monsieur Fodé Ismaël Condé, gestionnaire, auditeur et fondateur du cabinet d’assistance aux entreprises Amali.

24 Directeur général adjoint de la Pharmacie centrale de Guinée (PCG) : Docteur Zoumana Camara, précédemment expert consultant en renforcement de la gouvernance pharmaceutique des établissements publics et privés.

25 Directrice générale de l’Institut national de la santé mentale et des maladies addictives : Docteur Makoni Donzo, précédemment directrice nationale de la santé communautaire et de la médecine traditionnelle.

26 Directeur général adjoint de l’Institut national de la santé mentale et des maladies addictives : Docteur Ousmane Tanou Diallo, précédemment coordinateur du Programme national de santé mentale.

27 Directeur général de l’Institut de médecine légale : Docteur Ali Badara Camara, médecin légiste, précédemment inspecteur général de la santé et de l’hygiène publique.

28 Directeur général adjoint de l’Institut de médecine légale : Docteur Sambou Oularé, précédemment chef de section études et stratégies du Bureau de stratégie et de développement (BSD).

29 Inspecteur régional de la santé et de l’hygiène publique de Siguiri : Docteur Abdoulaye Sow, précédemment directeur national adjoint de la santé communautaire et de la médecine traditionnelle.

30 Inspecteur régional de la santé et de l’hygiène publique de Beyla : Docteur Abdoulaye Missidé Diallo, précédemment directeur national du Bureau de stratégie et de développement.

31 Inspecteur régional de la santé et de l’hygiène publique de Faranah : Docteur Mahamoud Sama Chérif, précédemment directeur général de l’Institut national de santé publique.

32 Directeur préfectoral de la santé et de l’hygiène publique de Forécariah : Docteur Alpha Ahmadou Bah, précédemment directeur national adjoint des laboratoires.

33 Directeur préfectoral de la santé et de l’hygiène publique de Télimélé : Docteur Nankouman Condé, précédemment cadre à l’Inspection générale de la santé et de l’hygiène publique.

34 Directeur préfectoral de la santé et de l’hygiène publique de Mandiana : Docteur Mamadou Hadi Diallo, précédemment directeur national adjoint de la pharmacie et du médicament.

35 Directeur communal de la santé et de l’hygiène publique de Matam : Docteur Fodé Badara Conté, précédemment directeur national adjoint des établissements hospitaliers publics et privés.

36 Directeur communal de la santé et de l’hygiène publique de Ratoma : Monsieur Amara Touré, précédemment directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement.

37 Directeur général de l’Hôpital régional de Boké : Docteur Mohamed Lamine Soumah, spécialiste en gestion hospitalière.

38 Directeur général adjoint de l’Hôpital régional de Boké : Docteur Mamadou Oury Sidibé, gestionnaire des services de santé.