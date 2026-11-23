Le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle, Alhousseiny Makanera Kaké, soutient l’initiative du parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) visant à encourager les citoyens à dénoncer les actes de corruption. Il met cependant en garde contre les dénonciations abusives, qui pourraient porter atteinte à la présomption d’innocence et à la réputation des personnes mises en cause.

Invité de l’émission Guinée Today, diffusée lundi 23 novembre 2026 sur Télé 24, le député a rappelé que la possibilité pour les citoyens de signaler les faits de corruption est déjà consacrée par la législation guinéenne.

« Il y a une loi qui a été votée ici qui parle de la prévention, la détection et la répression de la corruption qui permettait à tous les citoyens guinéens de pouvoir dénoncer tout ce qu’ils constateront comme acte de corruption. Donc, c’est pas nouveau, mais réactualiser, c’est une bonne chose », a-t-il déclaré.

Cette réaction fait suite à l’appel lancé, dimanche 22 novembre, par le procureur spécial de la CRIEF, invitant les citoyens à signaler les faits de corruption, les détournements de deniers publics et autres pratiques illicites. Un numéro de téléphone, le 627 80 17 17, a été mis à leur disposition pour recueillir les dénonciations.

Tout en réaffirmant la nécessité de combattre la corruption, Makanera Kaké insiste sur le respect des droits des personnes mises en cause. Selon lui, une dénonciation ne doit pas conduire à une exposition publique prématurée, en l’absence d’éléments suffisamment solides pour justifier des poursuites.

« Ce que moi je souhaiterais par rapport à la lutte contre la corruption c’est de faire en sorte qu’on puisse naviguer à des impératifs sans se faire tenir à l’un ni à l’autre c’est-à-dire lutter d’une manière outrance contre contre la corruption, tout en préservant la présomption d’innocence et surtout l’image et la crédibilité des citoyens. Parce que servir son pays n’est pas en soi une mauvaise chose. Donc il ne faudrait pas que l’on dénonce n’importe qui et n’importe comment. Et même s’il est dénoncé, tant qu’il n’y a pas d’éléments suffisants pour convaincre le procureur que celui qui est dénoncé est effectivement coupable, je voudrais qu’on garde secret le nom des gens », a-t-il plaidé.

Pour étayer ses réserves, le député évoque des responsables administratifs qui ont fait l’objet de poursuites judiciaires avant d’être finalement blanchis. Il déplore les répercussions de ces procédures sur leur carrière et leur réputation, malgré l’issue favorable de leurs dossiers.

« Certains ont perdu leur poste après avoir été blanchis mais médecins après la mort. Je fais un constat parce que je connais beaucoup de cadres qui ont été poursuivis et quand nous voyons le taux aujourd’hui de poursuites par rapport aux affaires qui aboutissent, nous sommes en dessous de 50% », a-t-il avancé.