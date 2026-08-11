Guinée-FMI : 425 millions de dollars pour accélérer la transformation de l’économie

La Guinée franchit une nouvelle étape dans sa coopération avec le Fonds monétaire international (FMI). Le gouvernement a annoncé la conclusion d’un accord portant sur un nouveau Programme économique et financier soutenu par la Facilité élargie de crédit (FEC), pour un montant d’environ 425 millions de dollars sur une période de

41 mois.

Selon le ministère de l’Économie, des Finances et du Budget, cet accord doit contribuer à consolider la stabilité macroéconomique du pays tout en accompagnant sa transformation économique.

“Sous réserve de l’approbation de la Direction et du Conseil d’administration du FMI, attendue en septembre 2026, ce programme prévoit un accès à environ 425 millions de dollars américains (145% de la quote-part de la Guinée). Au-delà de son appui financier, il renforcera la stabilité macroéconomique, la crédibilité des politiques publiques et la mobilisation de financements au service des priorités nationales”, précise le département dirigé par Mariama Ciré Sylla.

L’accord intervient à l’issue de discussions menées à Conakry du 16 au 29 juin 2026, puis poursuivies jusqu’au début du mois d’août dans le cadre des consultations de la Guinée au titre de l’Article IV du FMI.

Ces échanges ont notamment permis de “définir un programme de réformes aligné sur les ambitions de développement de la Guinée.”

Le nouveau programme intervient dans un contexte de forte dynamique de croissance. Le PIB guinéen aurait progressé de 7,1 % en 2025 et devrait accélérer en 2026, notamment sous l’effet du développement du projet Simandou.

Le programme devrait mettre l’accent sur plusieurs chantiers structurants pour l’économie guinéenne. Parmi les principales priorités figurent la mobilisation des recettes publiques, l’amélioration de la transparence dans la gestion des ressources naturelles et le renforcement de la gestion des finances publiques.

La qualité de la dépense publique, la stabilité macroéconomique et financière, ainsi que la gouvernance et le fonctionnement des institutions économiques feront également partie des axes majeurs des réformes.

Le gouvernement entend par ailleurs accélérer la diversification de l’économie, soutenir le développement du secteur privé et favoriser la création d’emplois.

La Guinée parmi les économies les plus dynamiques d’Afrique de l’Ouest

Cette nouvelle programmation avec le FMI intervient alors que la Guinée affiche des perspectives de croissance particulièrement favorables à l’échelle régionale.

Dans ses Perspectives de l’économie mondiale publiées en avril 2026, le FMI projetait une croissance de 8,7 % du produit intérieur brut réel guinéen en 2026, avec une inflation estimée à 4,1 %.

À ce rythme, la Guinée se placerait en tête des économies d’Afrique de l’Ouest, devant notamment le Bénin, attendu à 7,0 %, le Niger à 6,7 % et la Côte d’Ivoire à 6,2 %. La performance guinéenne serait ainsi presque deux fois supérieure à la croissance moyenne projetée pour l’espace CEDEAO, estimée à 4,5 %.