La nuit du samedi 21 au dimanche 22 novembre, aux environs de 2 heures du matin, Aïssata Sacko, commerçante âgée de 53 ans et mère de cinq enfants, aurait été enlevée au marché de Coyah par des individus en uniforme. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, l’opération s’est déroulée dans des conditions particulièrement violentes.

Derrière cet enlèvement présumé se dessinerait un conflit foncier familial qui remonte à plusieurs années. Le différend porte sur un domaine situé à Madina Dispensaire, dans la zone de Magbélia, à Conakry, qui aurait été vendu à un haut cadre du gouvernement actuel.

Cette affaire présente des similitudes avec celle du jeune frère d’Aïssata Sacko, Ibrahima Zakaria, enlevé en juillet 2026 dans le quartier de Yimbaya Faban, à Conakry.

Une opération sous fausse livraison

Mahawa Camara, témoin oculaire, raconte comment les événements se seraient enchaînés. Selon son témoignage, tout aurait commencé par un échange autour d’une prétendue livraison d’aubergines.

“Le samedi dernier, Mme Sacko est venue m’informer que des clients avaient envoyé des aubergines à vendre. Vu qu’elle était dans le doute, elle m’a remis son téléphone pour échanger avec ces personnes. Quand on a échangé, un d’entre eux m’a fait comprendre qu’ils sont les enfants des clients de madame Sacko en me disant : “nous avons amené des aubergines. Voilà notre véhicule stationné à côté du commissariat. “Je lui ai dit de venir avec sa voiture à notre lieu de vente, puisqu’il y a l’éclairage ici. Depuis qu’il a bougé, je l’ai suivie sans qu’il ne se rende compte. Arrivé, il a sorti son téléphone pour m’appeler, c’est ainsi je l’ai aperçu arrêté à côté d’un pick-up.”

D’après elle, les individus auraient ensuite compris que leur manœuvre avait été découverte. La situation aurait alors rapidement dégénéré. “ Quand il a compris que leur plan est démasqué, il ont commencé à nous pourchasser afin de nous mettre aux arrêts pour que nous puissions leur indiquer où se trouve Mme Sacko. C’est à ce moment précis que Mme Sacko est arrivée, et on lui a demandé de se cacher, mais c’était trop tard. Elle a été arrêtée avant d’être trimballée jusqu’aux abords de la route.”

Un autre citoyen affirme avoir remarqué, quelques heures avant les faits, un pick-up portant l’inscription « Services spéciaux » à proximité . Il dit avoir été intrigué par la présence du véhicule et par les hommes armés qui l’accompagnaient. “Le samedi dernier, aux environs de 23 heures, j’ai aperçu un pick-up noir, sur lequel il était écrit en jaune « services spéciaux », stationné à proximité de la banque. Dès que j’ai vu, je me suis posé plusieurs questions, puisque en ma connaissance, ils n’ont pas l’habitude de venir à Coyah. Il y avait le chauffeur à l’intérieur, deux autres étaient arrêtés à côté avec des armes en main .”

Gambalou Soumah, qui dit également avoir assisté à la scène, décrit une intervention d’une extrême brutalité. Selon lui, Aïssata Sacko aurait été traînée au sol avant d’être embarquée de force dans le véhicule. “Elle a été violentée, trimballer à terre jusqu’aux abords de la route, avant d’être embarquée nue à bord de leur pick-up, en possession d’une forte somme d’argent. Depuis samedi, on a plus de ses nouvelles.”

Du côté des vendeuses du marché, l’émotion est également vive. M’Balia Camara, cheffe des femmes vendeuses de Coyah, déplore la manière dont sa collègue aurait été traitée. Elle affirme avoir été informée des violences après les faits.

“Je n’ai pas aimé la façon dont Mme Sacko a été enlevée. Malgré que je n’étais pas là, mais on m’a tenu informé qu’elle a fait l’objet de bastonnade, ses vêtements déchirés, puis embarquée de force. Vu que je suis la première responsable ici, s’ils passaient par moi, j’aurais dû moi-même mettre Mme Sacko à leur disposition, avant qu’elle ne subissent toute cette humiliation. Nous demandons au président Mamadi Doumbouya d’intervenir rapidement dans cette affaire.”

Le commissariat de Coyah renvoie vers les Services spéciaux

Pour tenter de recouper les témoignages et obtenir la version des autorités, nous nous sommes rendus au commissariat central de Coyah, situé à une trentaine de mètres du lieu où l’enlèvement aurait eu lieu. Nous étions accompagnés d’une autorité locale.

Sur place, nous avons rencontré le commissaire adjoint. Interrogé sur cette affaire, celui-ci a expliqué ne pas être habilité à communiquer sur un dossier impliquant les Services spéciaux.

Un conflit foncier familial au cœur de l’affaire

Au-delà des circonstances de l’enlèvement présumé, c’est un vieux différend autour d’un patrimoine familial qui semble se trouver au centre de cette affaire.

Le litige concerne un domaine situé à Madina Dispensaire, dans la zone de Magbélia, à Conakry. Selon les informations recueillies, le terrain aurait été vendu à un haut cadre du gouvernement actuel. Cette transaction serait contestée par des membres de la famille qui revendiquent des droits sur la propriété.

Le dossier rappelle notamment celui d’Ibrahima Zakaria Touré, le jeune frère d’Aïssata Sacko, enlevé en juillet 2026 dans le quartier de Yimbaya Faban, à Conakry.

Après sa disparition, il aurait été retrouvé dans les locaux des Services spéciaux. Il avait ensuite été présenté devant le Tribunal de première instance (TPI) de Mafanco, en compagnie de son avocat, Me Almamy Traoré, avant d’être jugé puis remis en liberté sous surveillance.

À l’époque, M’mah Soumah, mère d’Ibrahima Zakaria Touré, était revenue sur les contestations autour de la propriété du domaine familial. Elle avait notamment évoqué les pressions auxquelles ses enfants auraient été confrontés pour les amener à signer des documents relatifs à la vente du terrain.

Dans son témoignage, elle déclarait : « On a quitté notre domicile de Magbélia situé à Madina Centre pour venir rester à Yimbaya. On a été chassé de là-bas, puisque celui qui a acheté ce domicile en question a dit que la personne qui l’a vendu là-bas, et qui se réclamait propriétaire, n’est pas le vrai propriétaire. La propriétaire du domaine en question s’appelle Aïssata Touré. C’est la maman de mon mari. Depuis que je suis là-bas, ça fait plus de 50 ans. J’ai eu tous mes enfants là-bas, mais eux aussi ont eu des petits-enfants là-bas. Ils pensent qu’Aïssata Touré n’a plus de parents pour prendre le contrôle de l’héritage. Avec tout ça, on a jugé nécessaire de libérer les lieux. Mais l’on constate que nos enfants sont devenus leurs cibles. Ils les recherchent pour aller signer les documents de vente du domicile qui a été vendu. »

À ce stade, plusieurs questions restent sans réponse : qui sont réellement les auteurs présumés de cette opération ? Pour quels motifs Aïssata Sacko aurait-elle été interpellée ? Où se trouve-t-elle actuellement et dans quelles conditions est-elle détenue, si elle l’est toujours ?

Autant d’interrogations qui attendent des éclaircissements de la part des autorités compétentes.

Il convient enfin de souligner que, malgré nos démarches, nous n’avons pas encore pu obtenir la version des Services spéciaux, dont l’implication est évoquée par plusieurs témoins dans cette affaire.