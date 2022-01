Dansa Kourouma va diriger le conseil national de transition (CNT), qui fait office d’Assemblée nationale en Guinée. 48 heures après sa nomination, il dit avoir mesuré l’ampleur de la tâche qui lui a été confiée.

Pour mener à bon port ce CNT, l’activiste de la société civile rassure qu’il ne ménagera aucun effort afin de réussir cette transition. « Ces 81 personnes travaillerons ensemble, mettrons leur intelligence ensemble et nous allons consulter tous les Guinéens quelques soient les nouveaux d’expertise qu’on aura besoin, on fera appel à ce qui en détient pour faire un travail pour notre patrie. Ce travail là, je compte sur la collaboration de tous les collègues conseiller nationaux pour qu’on bâtisse quelque chose pour lesquelles nos enfants, nos petits enfants seront fiers de nous », a-t-il affirmé ce lundi 24 janvier 2022, au micro de nos confrères de la radio Fim.

Sur la situation du pays auquelle il a abordé en également, Dansa Kourouma dit avoir regretté que la Guinée ait régressé ces dernières années. Il a accusé les acteurs politiques d’être à la base de ce retard. Cependant, Dansa promet par la même occasion de redresser la barre à travers le CNT afin que le pays sorte vite de cette période transitoire.

« Les politiques ont remis en cause le fondement de la république. Ce regret est national. Je le récents. Si les choses se passaient bien, le président Alpha Condé et tous ceux qui l’on aidé acceptaient de respecter la volonté du peuple guinéen, la Guinée allait avancer à grand pas. Et je regrette les morts qui ont été enregistrées. Je crois que le CNRD ne ménagera aucun effort pour que lumière soit faite », a-t-il conclu.