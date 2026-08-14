Décrets et arrêtés : Mamadi Doumbouya décide de prendre personnellement le contrôle de leur suivi

De retour au pays ce vendredi 14 août 2026, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a présidé un Conseil des ministres extraordinaire élargi.

Selon le compte rendu présenté par le deuxième porte-parole du gouvernement, le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Moussa Moïse Sylla, deux principaux points étaient à l’ordre du jour de cette session exceptionnelle.

Le premier concernait l’Outil de gestion des décrets et arrêtés (OGEDA). À cette occasion, Mamadi Doumbouya a rappelé que cet instrument « relève directement de sa responsabilité ». Le chef de l’État a ainsi annoncé qu’il assurerait désormais personnellement le suivi de l’outil depuis ses bureaux, avec pour objectif d’accélérer les procédures administratives et l’exécution des décisions gouvernementales.

Cette mesure s’inscrit notamment dans la volonté d’accroître le rythme de mise en œuvre du programme de développement socio-économique durable et responsable, Simandou 2040.

Le deuxième point a porté sur la confiance accordée aux principaux responsables de l’appareil d’État. Mamadi Doumbouya a réaffirmé sa confiance au ministre directeur de cabinet de la Présidence, au ministre secrétaire général de la Présidence, au Premier ministre ainsi qu’à l’ensemble des membres du gouvernement.

Le président de la République a, par ailleurs, exhorté les responsables concernés à redoubler d’efforts et à se consacrer pleinement au développement socio-économique du pays. Il les a appelés à accélérer, avec détermination, la mise en œuvre de son projet de société, Simandou 2040.