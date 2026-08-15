Sénégal : le gouvernement relève les prix du carburant face à la hausse des cours du pétrole

Le gouvernement sénégalais a annoncé une augmentation des prix du carburant, une mesure qu’il justifie par les répercussions du conflit au Moyen-Orient sur le marché international du pétrole.

À compter de ce samedi 15 août 2026, le prix du supercarburant est fixé à 990 F CFA le litre, soit une hausse de 70 F CFA. Le prix du gasoil passe quant à lui à 755 F CFA le litre, enregistrant une augmentation de 75 F CFA.

En revanche, les tarifs des autres produits pétroliers demeurent inchangés, notamment ceux du gaz et du carburant destiné aux pirogues.

Dans un communiqué, la Primature précise : « Cet ajustement ramène simplement les prix des carburants à leur niveau d’avant la baisse décidée par le Gouvernement le 6 décembre 2025. »

Les autorités sénégalaises expliquent cette décision par les conséquences du conflit au Moyen-Orient, déclenché le 28 février 2026, qui a entraîné une forte augmentation des prix du pétrole sur les marchés internationaux.

Le gouvernement affirme avoir retardé cette hausse “aussi longtemps que possible”, alors que plusieurs pays avaient déjà procédé à des ajustements similaires. Il souligne : « Depuis la baisse des prix à la pompe en décembre 2025, l’État a absorbé seul la hausse mondiale, afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages. Depuis le début de l’année, cet effort représente plus de 245 milliards de F CFA de subventions pour le seul secteur des carburants. Sans ajustement, il aurait fallu y ajouter environ 47 milliards de F CFA supplémentaires en un seul mois, du 15 août au 12 septembre 2026. Sans des ajustements, le niveau des subventions au secteur de l’énergie est projeté à 1 069 milliards de FCFA sur toute l’année 2026, contre 250 milliards de FCFA dans le budget voté par l’Assemblée nationale. C’est autant de ressources en moins pour l’école, la santé, l’agriculture et le soutien aux ménages les plus vulnérables. »

Toutefois, l’exécutif insiste sur le caractère partiel et mesuré de cette augmentation. Selon le communiqué, « Même aux nouveaux prix, chaque litre vendu à la pompe reste en dessous de son coût réel d’importation. En effet, le prix réel du supercarburant devrait être de 1 019 F CFA et celui du gasoil de 1 044 FCFA. L’État continue donc de subventionner chaque litre de carburant consommé au Sénégal. Cette décision permet d’alléger la charge d’environ 9,7 milliards de F CFA sur un mois, tout en maintenant les prix sénégalais, en particulier celui du gasoil, parmi les moins élevés de la sous-région ouest-africaine. »