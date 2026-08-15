Guinée : les ressortissants européens devront payer 25 % plus cher pour obtenir un visa

Les conditions d’obtention des visas pour la Guinée ont connu d’importants changements depuis le 1er août 2026, en particulier pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne (UE).

Les autorités guinéennes ont en effet procédé à une révision des tarifs applicables aux visas et aux cartes de séjour en République de Guinée.

Désormais, les frais sont établis comme suit :

– Visa d’entrée : 100 USD ;

– Visa de transit : 50 USD ;

– Visa de transbordement : 50 USD ;

– Prorogation de visa : 100 USD ;

– Visa de long séjour : 500 USD ;

– Carte de séjour pour les ressortissants africains non membres de la CEDEAO : 200 USD ;

– Carte de séjour pour les étrangers résidents et travailleurs : 500 USD.

Cette révision entraîne notamment une hausse du coût du visa d’entrée pour les ressortissants européens. Son tarif passe de 80 à 100 dollars, soit une augmentation de 25 %.

Parallèlement, les autorités guinéennes ont fixé à quarante-cinq (45) jours le délai de traitement des demandes de visa pour l’ensemble des catégories de passeports concernées, “sans exception”, y compris pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service.

La délivrance des visas volants et des visas à entrées multiples est, quant à elle, suspendue.

À travers cette nouvelle politique tarifaire, le gouvernement guinéen applique le principe de réciprocité aux demandes de visa déposées par les ressortissants des États membres de l’Union européenne, indépendamment de leur catégorie de passeport et de leur lieu de résidence.

Cette décision intervient quelques semaines après l’entrée en vigueur, le 10 juillet dernier, de nouvelles restrictions adoptées par l’Union européenne concernant certaines facilités accordées aux ressortissants guinéens dans le cadre des demandes de visas Schengen.

L’UE a justifié cette mesure par “ll’insuffisance de la coopération de la Guinée en matière de réadmission de ses ressortissants en séjour irrégulier dans l’UE. En conséquence, ses États membres ne délivrent plus des visas à entrées multiples aux ressortissants guinéens. De plus, le délai de traitement standard des demandes de visa est passé de 15 à 45 jours calendaires.”

La décision européenne demeure temporaire, sans qu’aucune échéance précise n’ait été fixée. “L’objectif est d’encourager la Guinée à améliorer sa coopération en vue de sa réadmission. La Commission continuera d’évaluer les progrès accomplis”, a soutenu l’Union européenne.