Entamée depuis l’avènement du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021, la lutte contre la corruption figure toujours parmi les priorités des autorités guinéennes. Lors de son discours de politique générale décliné ce mercredi devant le Conseil national de la transition (CNT), le premier ministre Bah Oury a insisté sur la poursuite de cette action.

Dans un contexte marqué par les attentes en matière de bonne gouvernance, le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté des autorités de poursuivre la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics. « Le Gouvernement poursuivra […] la lutte résolue contre la corruption et les détournements de ressources publiques », a-t-il déclaré.

Il a également mis en avant les réformes engagées pour renforcer la transparence et l’efficacité de la gestion publique. « La modernisation de l’administration publique et la digitalisation des procédures permettront d’améliorer la transparence et la gestion des ressources », a-t-il souligné.

Dans ce dispositif, la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) occupe une place centrale. « La CRIEF constitue un instrument important de prévention, de contrôle et de sanction des infractions économiques et financières », a indiqué le Premier ministre.

Selon lui, cette juridiction contribue à « renforcer la bonne gouvernance et la moralisation de la vie publique », dans un contexte où la lutte contre l’impunité reste un enjeu majeur.